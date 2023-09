MotoGP Giappone 2023. Sprint: Martin in stato di grazia. Bagnaia terzo perde altri 5 punti

Si decide praticamente al via la sprint di Motegi con Martin che se ne va seguito da Binder e Bagnaia che lotta con Miller per tutta la gara. 6° Bezzecchi

Si fa incandescente la lotta iridata a Motegi, con Jorge Martin che trionfa anche nella sprint del Gran Premio del Giappone e rosicchia altri 5 punti in classifica a Francesco Bagnaia, beffato al via dalle due KTM e rimasto ingolfato per tutta la gara dietro a un frizzante Miller. Meglio di lui fa Brad Binder, che scatta bene, supera presto il compagno e si mette a inseguire, senza successo, la moto bianco-rosso-viola di Martin, dovendosi infine accontentare della seconda piazza. Bagnaia riesce ad arpionare il podio a due giri dalla fine superando Jack Miller con una manovra spettacolare. Perfettibile anche la gara di Marco Bezzecchi, che arriva sesto una gara che avrebbe potuto concludere al massimo ai piedi del podio. Il vincitore del GP d'India fatica a passare Marquez e compie un errore che gli fa perdere un paio di posizioni, una delle quali gli viene restituita dallo sfortunato Aleix Espargaro, ritirato per problemi alla moto ancora una volta. L'altra posizione, invece, la lascia a Johann Zarco, ottimo quinto a fine gara. Chiudono a punti anche Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio e Maverick Vinales. Ora il divario in classifica tra Martin e Bagnaia è di 8 punti, significa che se domani lo spagnolo vince ancora, l'italiano sarà costretto quantomeno a fare secondo per mantenere la leadership iridata, in una corsa che è ancora lunghissima e che prevede altre 6 tappe dopo quella di Motegi.

SUPER KTM! Nonostante le previsione avverse non piove a Motegi e la sprint scatta su una pista completamente asciutta. Allo spegnimento delle luci scattano come fulmii le due KTM che si frappongono tra Martin e Bagnaia, con Miller 2° e Binder 3°. Alle spalle del campione del mondo si infila Marquez che beffa Bezzecchi, scivolato in sesta posizione, davanti a Di Giannantonio, Zarco, Vinales e Aleix Espargaro. Spingono subito sull'acceleratore i primi tre, soprattutto Binder, che si prende la posizione su Miller e prova a insidiare subito Martin, mentre Bagnaia sembra incassare qualche metro dal terzetto di testa, ma magari è un modo per salvare la gomma. A perdere posizione c'è anche Di Giannantonio, che viene passato da Zarco ed Espargaro e scivola in nona piazza. Anche Bezzecchi non è perfetto e perde la posizione su Zarco all'inizio del secondo giro.

MARTIN IMPLACABILE Al terzo giro Martin sembra riuscire a scavare un piccolo gap tra sé e Binder, con Miller e Bagnaia separati da 7 decimi e con Marquez incollato alla moto rossa numero 1, che sembra ragionare in questa fase della gara, provando a non far salire la pressione delle gomme sin dalle prime fasi di gara. Inizia comunque a scendere il suo divario dall'ex compagno Miller, mentre si apre il divario tra Binder e l'australiano. Comincia il quarto giro e se Binder non molla Martin, dietro di loro Bagnaia avvicina Miller e stacca Marquez. Un attacco però non sembra essere imminente con i primi due separati da mezzo secondo, e il terzo che scivola a 1''5. Bagnaia sta perdendo in questo momento 6 punti in classifica dal rivale, e sembra poter passare solamente Miller in prospettiva, limitando le perdite di un punticino. Anche dietro di loro posizioni cristallizzate con Marquez, Zarco, Bezzecchi, Espargaro e Di Giannantonio in zona punti. Disperso, invece, Quartararo, che naviga in 17° posizione.

BEZ CHE FAI?All'inizio del settimo giro si ha la sensazione nell'aria che qualcosa stia per accadere, soprattutto per la quinta posizione, con Marquez braccato da vicino. Il primo a muoversi è Bezzecchi, che passa Zarco e si prende la sesta piazza, mettendo nel mirino lo spagnolo. Davanti a loro Bagnaia è incollato a Miller ma attaccare l'ex compagno si sta rivelando più ostico del previsto. In testa, intanto, Martin ha scavato un gap di circa un secondo su Binder, mettendo in ghiaccio la sua leadership. Tornando alla battaglia per il quinto posto, Bezzecchi prova a farsi vedere ma a Motegi è come sempre ostico superare, soprattutto un maestro della pista giapponese come Marquez. La manovra arriva, Bezzecchi ci prova ma entrambi vanno lunghi e ne approfittano Zarco (che passa entrambi) ed Espargaro (che passa solo il Bez, scivolato in ottava piazza).

BAGNAIA SUL PODIO Ha i suoi problemi anche Bagnaia nel provare a superare Miller, un primo deciso attacco arriva alla fine del nono giro ma Miller stacca fortissimo e tiene dietro l'italiano, ci riprova Pecco all'inizio del passaggio successivo ma Miller chiude ancora. Si ritira, intanto, Aleix Espargaro, ancora una volta per un problema tecnico. Terzo tentativo di Miller che con il telaio nuovo riesce a limitare l'azione di Bagnaia per la terza volta consecutiva. Il quarto tentativo è quello buono e Bagnaia riesce a passare all'esterno l'australiano all'inizio del penultimo giro. Impossibile per lui fare meglio però, visto che Binder è lontano 3,5 secondi e Martin un altro secondo e mezzo. I due di testa hanno fatto il vuoto. È il momento degli attacchi, con Bezzecchi che ci riprova su Marquez e stavolta si prende la sesta posizione, mentre Zarco intanto ze n'è andato e non è lontano da Miller.

TERMINATOR IMBATTIBILE Comincia l'ultimo giro. Le posizioni sono cristallizzate: Martin si invola verso il sesto successo nella sprint e verso altri 5 punti recuperati sul rivale diretto alla conquista del titolo. Ed è proprio così che finisce. Lo spagnolo si dimostra imprendibile per chiunque, con Binder che è stato bravo a seguirlo per tutta la gara e Bagnaia che limita i danni salendo sul podio, anche se Martin ora è più vicino che mai. Ai piedi del podio riesce a concludere Miller, che non si fa passare da Zarco, poi Bezzecchi, Marquez, Di Giannantonio e Vinales chiudono la zona punti. Al di fuori di essa Raul Fernandez, Pol Espargaro, Augusto Fernandez, Mir e Oliveira. Quartararo è risalito fino alla 15° posizione, superando il compagno Morbidelli nell'ultimo giro.

