MotoGP Giappone 2023, è lotta a tre sin dalle prime libere: Martin il più veloce

La lotta mondiale si fa incandescente e già dalla prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone sono i tre piloti che si giocano il mondiale a essere subito protagonisti. Francesco Bagnaia si issa davanti a tutti nella prima metà di sessione, poi resta con le stesse gomme e gli altri lo passano, i primis Jorge Martin che con 1:45.192 si porta a casa il miglior tempo della mattinata, davanti alla sorpresa Augusto Fernandez sulla KTM tinta di rosso del team GasGas e a Marco Bezzecchi, staccato di circa 3 decimi. Al termine della sessione lo spagnolo si rende anche protagonista di una scivolata senza conseguenze, finito lungo al terzo giro di tre in cui stava migliorando il miglior tempo, con Pecco Bagnaia che scivola così in quarta posizione a 439 millesimi dal rivale spagnolo, dopodiché arrivano nel finale anche gli ottimi tempi di Joan Mir con una Honda che sembra confermare le buone sensazioni della scorsa posizione e Brad Binder con la KTM.

QUARTARARO E MARQUEZ INSEGUONO Buoni tempi per tutta la prima parte della sessione anche per l'Aprilia di Maverick Vinales, che alla fine chiude 7° a 627 millesimi dal connazionale Martin. Nella top ten si piazzano anche Jack Miller con la KTM, Fabio Quartararo con la Yamaha e Raul Fernandez con l'Aprilia del team privato RNF, tutti con un distacco nell'ordine dei sette decimi. Non malaccio anche la mattina di Franco Morbidelli, 12° con la Yamaha dietro alla Ducati di Johann Zarco e davanti alla Honda di Marc Marquez. Qualche difficoltà, invece, per Aleix Espargaro, 17° dietro a Di Giannantonio (Ducati), Pol Espargaro (KTM) e Oliveira (Aprilia) e davanti al test rider della Yamaha, Cal Crutchlow. A chiudere la classifica, dietro anche a Nakagami (Honda) e Pirro (con la Ducati dell'infortunato Enea Bastianini), si piazza il rientrante Alex Rins, molto cauto in sella alla sua Honda dopo il lungo stop e non ancora certo di tornare in pista anche al pomeriggio.

It's all just one big balancing act this game 🤜🤛#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/CA0F1wxxTz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/09/2023