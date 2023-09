MotoGP Giappone 2023, Binder vola, Bagnaia secondo nonostante le difficoltà

Il vecchio record del circuito di Motegi (stabilito da Jorge Lorenzo nel 2015 in 1:43:790) è caduto, a demolirlo nelle ''practice'', o prequalifiche che dir si voglia, del Gran Premio del Giappone, è stato Brad Binder che con la sua KTM ha fermato i cronometri sul tempo di 1:43.489! Il sud africano ha piazzato il colpo a fine sessione, ed è stato avvicinato dal solo Francesco Bagnaia, che dopo una serie di giri sbagliati e sfortunati, ha messo la zampata del campione all'ultimo minuto con tre settori record e un quarto perfettibile: 29 millesimi è il suo ritardo da Binder, ma va di lusso, visto che fino a pochi secondi prima era 12° e fuori dalla Q2. E in Q2 con loro vanno anche Aleix Espargaro (Aprilia) e Jorge Martin (Ducati), distanti circa 3 decimi dal nuovo record della pista. Molto bene anche gli altri due italiani della Ducati, con Marco Bezzecchi quinto e con l'ultimo tentativo rovinato dall'incontro in pista di Nakagami, e Fabio Di Giannantonio, entrambi a 4 decimi abbondanti da Binder.

A champion's lap from @PeccoBagnaia! 😎



He pulls it out the bag when he needs it! 👏#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/abpsRUPBal — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

MARC E FABIO, TUNNEL INFINITO Alla Q2 di domani notte (Le qualifiche scatteranno dalle 3.50 ora italiana) si qualificano anche Johann Zarco (Ducati), Maverick Vinales (Aprilia), Pol Espargaro (KTM) e Jack Miller (KTM), mentre viene beffato Miguel Oliveira con la sua Aprilia, 11°, fuori per 5 centesimi dopo essere stato anche in testa a metà sessione. Un passo indietro per la Honda rispetto all'ultima uscita in India (ma in avanti rispetto a Misano) con il 12° tempo di Joan Mir e il 14° di Marc Marquez che è caduto nel finale. In mezzo a loro la Yamaha di un Fabio Quartararo protagonista anch'esso di una caduta, e più brutta di quello dello spagnolo, con tanto di gran botta a testa e sul tallone del piede destro. 15° tempo per Franco Morbidelli, non una grandissima prestazione per il Morbido, che ha preceduto di pochi centesimi il tester della sua Yamaha, Cal Crutchlow. Sessione negativa anche per i due Fernandez, Raul 16° e con tanto di caduta, e Augusto 19° dopo l'ottimo tempo del mattino. Da segnalare infine il 21° e ultimo tempo di un Alex Rins che ha provato a tornare in sella alla Honda, ma che non è ancora in buone condizioni.

Out of Q2! 😮@marcmarquez93 will be heading to Q1 tomorrow due to this crash! 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/9ZI6fsP2Yk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 29, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/09/2023