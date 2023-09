MotoGP Giappone 2023: Martin è ancora in pole, un Bagnaia non perfetto è secondo

Martin sfrutta appieno il primo dei due run in Q2 e abbatte il record della pista. Bagnaia non mette insieme il giro perfetto ed è secondo, 4° Bezzecchi

Continua a far paura la costanza di Jorge Martin, il pilota più in palla del momento, che chiude al primo posto la sessione di qualifica del Gran Premio del Giappone: la pole position va a lui con il nuovo record del tracciato in 1:43.198. Il pilota del team Pramac ha sfruttato al meglio il primo run, pennellando il giro perfetto, proprio mentre Francesco Bagnaia non riusciva a trovare la quadra ed era costretto a tornare ai box dopo aver rischiato di cadere. Nel secondo run, invece, Martin ha avuto parecchi problemi con Marquez che lo seguiva, mentre Bagnaia è riuscito a mettere insieme un buon giro, ma non tutti i settori migliori nello stesso passaggio, finendo alla fine secondo a 171 millesimi dal rivale per il titolo. Terza posizione per la sorpresa - ma neanche tanto se guardiamo al risultato dello scorso anno - Jack Miller, su un tracciato che l'australiano da sempre predilige.

BEZ CADE E RISORGE Apre la seconda fila Marco Bezzecchi, caduto nel giro di lancio del primo run rischiando di farsi parecchio male, e poi tornato in sella con la tuta ancora inpolverata. Il romgnolo è bravo a prendersi il quarto tempo, dopo aver mostrato il passo migliore di tutti nelle P2 che hanno preceduto le qualifiche. Il Bez scatterà sia oggi, sia domani, davanti alla KTM di Brad Binder e alla Ducati di un Fabio Di Giannantonio particolarmente in forma sul tracciato di Motegi. Con Diggia comincia un pokerissimo di piloti raccolti in appena 43 millesimi, con tutta la terza fila - composta da Marc Marquez (Honda), Maverick Vinales (Aprilia) e Aleix Espargaro (Aprilia) - compressa in addirittura 7 millesimi. Quarta fila, infine, per Johann Zarco (Ducati), Raul Fernandez (Aprilia) e Pol Espargaro (KTM).

QUARTARARO DELUSO Dalla Q1 erano saliti in Q2 Marc Marquez e Raul Fernandez, con Augusto Fernandez titolare del migliore tra i tempi degli esclusi dal segmento finale della qualifica. Il pilota spagnolo della KTM aprirà dunque la quinta fila insieme a un Fabio Quartararo (Yamaha) che, forse irritato dalla presenza del solito succhia-scia Marquez, ha commesso un errore finendo sul verde nel suo giro migliore, e a un Joan Mir (Honda) caduto ancora una volta, ma senza conseguenze, nel finale di sessione. Sesta fila per l'Aprilia di Miguel Oliveira, la Yamaha di Franco Morbidelli e la Honda di Takaaki Nakagami, mentre la settima e ultima fila è dedicata ai test-rider: Cal Crutchlow (Yamaha), Stefan Bradl (che ha sostituito in sella alla Honda l'infortunato Alex Rins) e Michele Pirro (Ducati).

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/09/2023