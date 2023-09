Celestino Vietti firma per KTM-Ajo, un anno in Moto2 con prospettive da MotoGP

Celestino Vietti e Red Bull KTM Ajo, un matrimonio che era nell'aria e che si è consolidato ufficialmente a margine del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nella sua quarta - e si spera ultima - stagione in Moto3, il giovane talento italiano della VR46 Academy sarà impegnato nella squadra che ha vinto il mondiale negli ultimi due anni con Remy Gardner e Augusto Fernandez, e che potrebbe trionfare anche nella stagione in corso grazie a Pedro Acosta. Vietti avrà come compagno di squadra il turco Deniz Oncu, attualmente impegnato nella classe Moto3, anch'esso in lotta per i quartieri alti della classifica. Dopo una prima stagione chiusa in 12° posizione, Vietti era esploso a inizio 2022, comandando la classifica per circa metà anno, prima di un'involuzione tecnica e mentale che lo ha portato a chiudere al 7° posto il campionato. Nella stagione in corso Vietti ha iniziato zoppicando, riuscendo a ritrovarsi in occasione sopratutto dei GP d'Austria (vinto) e di San Marino (chiuso al secondo posto). Attualmente il pilota di Cirié è sesto in classifica con il quarto posto poco lontano.

Moto2 San Marino 2023, Misano: Celestino Vietti (Kalex Fantic). Credits: MotoGP.com

MOSSA FUTURIBILE ''Sono super eccitato. È una grande opportunità, quindi sono molto felice''. Le prime parole di Vietti in virtuale tuta arancione. ''Devo ringraziare KTM e Aki Ajo per aver creduto in me. Ringrazio anche il management della VR46 Riders Academy, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Abbiamo ancora molta strada da fare prima della fine di questa stagione, che voglio finire nel modo migliore con la mia attuale squadra. Mi ha aiutato a raggiungere molti risultati importanti quest'anno. Ciò mi darà la fiducia necessaria per iniziare bene la nuova stagione. Grazie mille e arrivederci al 2024''. E al 2025 aggiungeremmo noi, visto che una possibile campagna vincente la prossima stagione, potrebbe aprire a Vietti le porte della MotoGP nell'universo KTM.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/09/2023