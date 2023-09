MotoGP India 2023, Bezzecchi cala il tris! Bagnaia cade e regala 20 punti a Martin

Bezzecchi domina in India come già fatto quest'anno in Argentina e Francia. Bagnaia passa Martin ma poi cade e lascia all'iberico il 2° posto. 3° Quartararo

Il protagonista assolutao del Gran Premio d'India è Marco Bezzecchi, che trionfa ''alla Bez'', andando in fuga sin dal secondo giro, dopo aver recuperato la prima posizione persa al via ed essere fuggito, imprendibile per chiunque. Per la seconda posizione si era sviluppata una bella lotta tra Francecso Bagnaia e Jorge Martin, i due principali antagonisti per il titolo, con lo spagnolo a prevalere nella prima parte e con Pecco bravo a superarlo quando mancavano 8 giri al termine. Poi, però, il disastro: l'italiano chiede troppo al suo anteriore e finisce nella ghiaia, un regalo gratuito al rivale che raccoglie e ringrazia. Sul podio sale un bravissimo Fabio Quartararo, che nel finale rischia anche di beffarlo a causa di un lungo dell'iberico, provato dal gran caldo e arriavto in condizioni precarie ai box. Ai piedi del podio finiscono il sempre ottimo Brad Binder e un finalmente grande Joan Mir. Marc Marquez, invece, che poteva lottare per il podio, è scivolato, rimontando poi fino alla nona posizione, dietro a Zarco, Morbidelli (bravo!) e Vinales. Nella classifica iridata ora Bagnaia mantiene appena 13 punti di margine us Martin e 44 su un Bezzecchi che può ancora dire la sua per il titolo. Binder, infine, è staccato di 100 punti esatti.

Total brilliance from Bez! 🥇



He was quite simply on another level today! 👏#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/AV5SRSVMz1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2023

BAGNAIA IN TESTA! Per la prima volta nel weekend si rispettano tutti gli orari e la gara parte puntuale alle 12 ora centro-europea. Scongiurato il rischio di pioggia, sono 20 i piloti in griglia: mancano gli infortunati Luca Marini e Alex Marquez, a cui auguriamo una pronta guarigione. Tutti i piloti montano la Soft al posteriore, ma solo due la hard davanti, Bagnaia e Morbidelli. I giri saranno 21, tre in meno dei 24 previsti a causa del gran caldo. Dopo il giro di ricognizione vanno a schierarsi in prima fila i tre principali protagonisti di questa stagione: Bezzecchi, Martin e Bagnaia in ordine di qualifica. Semafori accesi, spenti e via! Scatta alla grande ancora una volta Martin dalla prima posizione e si prende, come ieri, la prima posizione davanti a Bagnaia e Bezzecchi, subito insidiato dalle due Honda di Marquez e Mir. Bagnaia prova subito un attacco, Martin va largo per difendersi e viene risucchiato anche da Bezzecchi con anche un ottimo Quartararo che si infila tra le due Honda in quinta posizione.

SORPASSO BEZ! Ma è già nel corso del primo giro che Bezzecchi a farsi vedere, superando Pecco all'ultima curva e transitando per primo sul traguardo, con Martin e Marquez vicini là dietro. In top ten ci sono anche Quartararo, Mir, Zarco, Binder, Espargaro e un ottimo Morbidelli, risalito di ben cinque posizioni. Scivola invece in 13° posizione Di Giannantonio, con Vinales addirittura 17° e Miller 20°, andati entrambi larghi alla prima curva dopo il via. All'inizio del terzo giro Bez prova a impostare subito il suo ritmo con Bagnaia che prova a seguirlo con Martin e Marquez ancora vicini, e l'iberico della Ducati che sembra aver montato una medium al posteriore. Dietro di loro Mir prova due volte a passare Quartararo senza successo. Comincia il quarto giro e le posizioni restano le stesse, un lungo trenino con un po' di spazio tra la locomotiva e gli altri, visto che Bezzecchi porta a 7 decimi il vantaggio su Bagnaia!

MARTIN, MANOVRA DISCUTIBILE Un po' di spazio si crea anche tra Martin e Marquez, con il vincitore della sprint di ieri che tenta un primo attacco sul campione del mondo. Sembra averne di più l'iberico che alla fine porta il suo secondo attacco nel corso del quinto giro, con Bezzecchi che se ne va sempre di più, con 1''3 di margine sui due inseguitori. Il sorpasso arriva, ma è scomposto e manda largo Bagnaia, che viene penalizzato dal sorpasso e viene subito pressato anche da Marquez. Inizia il sesto giro e a Marc Marquez si chiude l'avantreno, proprio mentre provava ad attaccare Bagnaia. Riparte dall'ultima posizione lo spagnolo, lasciando la quarta piazza a Quartararo, con Mir, Binder, Espargaro, Morbidelli, Zarco e Di Giannantonio a completare la top ten. Qualche goccia di pioggia si fa vedere sulle telecamere della regia internazionale.

GUERRE STELLARI Parte il settimo giro e Bezzecchi ha 2,7 secondi di margine su Martin, che non è riuscito ancora a scrollarsi di dosso Bagnaia, il quale prova a rendergliela senza successo alla stessa curva. Quartararo non è lontanissimo da Bagnaia, con Mir poco più indietro e un Binder mai domo che è risalito fino alla sesta piazza. Otto passaggi sul contagiri e diventano più di 3 i secondi di margine di Bagnaia, mentre sono 3 i decimi che Martin conserva su Bagnaia. Sempre alla stessa curva Bagnaia stacca fortissimo per non perdere contatto e quasi tampona Martin, ma si salva e prosegue il suo inseguimento! Nove giri e Bezzecchi ha 3,5 secondi di margine sugli inseguitori, con Martin e Bagnaia ancora insieme, anche se il campione del mondo sembra impaccatissimo in frenata per non perdere la coda del suo rivale per il titolo. Quartararo intanto è sorprendente, e resta a un secondo dai due ducatisti.

BAGNAIA TIENE! All'inizio del 10° giro Bezzecchi ha 3,7 secondi di margine e Martin sembra riuscire a prendere un decimino più del solito su Bagnaia. La gomma media al posteriore dovrebbe dare un vantaggio allo spagnolo nella seconda parte di gara, ma intanto Bagnaia riesce a tenere il passo. Mentre si ritira presumibilmente per un problema tecnico Augusto Fernandez, Marc Marquez prova a rimediare all'errore precedente tornando in zona punti e mettendo nel mirino la 14° piazza di Pol Espargaro, che coglie proseguendo la sua rimonta. 11 giri andati e il vantaggio di Bezzecchi sui due dietro di lui sfiora i 4 secondi, sta facendo un altro mestiere il Bez, come ci aveva già fatto vedere in Argentina e in Francia. Arriva anche il secondo ritiro per problema tecnico ed è quello di Aleix Espargaro che stava facendo una buona gara in settima posizione, ne approfitta Morbidelli per prendere il suo posto e scalare di una posizione.

BAGNAIA FA E DISFA! Il 12° giro comicia con un Bezzecchi a +4,3 secondi su Martin e Bagnaia, sempre separati da pochi decimi. Quartararo perde invece un po' di terreno, scivolando a 1,5 secondi dai ducatisti. Dentro la top ten Morbidelli perde la settima piazza appena conquistata a vantaggio di Zarco e con un Di Giannantonio pronto a riprenderlo. Nel corso del 13° giro Bagnaia si avvicina pericolosamente a Martin e sembra averne più dello spagnolo, lo infila e si rimette in seconda posizione attaccandosi all'anteriore, dura per lui, media per Martin! Inizia il 14° giro e Bezzecchi ha 5,3 secondi di margine, ma ora sono su Bagnaia, con Martin che studia le contromisure ma sembra staccarsi un pelo, al punto che la telecamera mostra un Quartararo neanche tanto lontano e un Mir ormai incalzato da Binder. Ma proprio nel momento migliore Bagnaia commette un errore gigantesco e finisce per terra! Sono 20 i punti che Martin potrebbe prendere in un sol colpo all'italiano.

MARTIN E LA ZIP! Con Bezzecchi davanti imprendibile, Martin ora ha un altro avversario per la seconda posizione, ossia la cerniera che si è aperta sulla sua moto. Il rischio di bandiera nera è però scongiurato grazie a una manovra che fa perdere un secondo circa allo spagnolo nei confronti di Quartararo con la quale riesce a chiudere la zip! Il vantaggio sul francese scende sotto al secondo, ma riprende a correre l'iberico e lo riporta in pochi attimi sopra al secondo. In quarta posizione intanto è salito Brad Binder, che sfrutta uno svarione di Mir il quale rischia di cadere ma salva la quinta posizione. Zarco e Morbidelli sono 6° e 7° mentre in 8° è risalito Maverick Vinales con l'Aprilia. Chiudono la top ten Di Giannantonio e e Marc Marquez, che nel frattempo ha proseguito la sua rimonta.

For some reason, @88jorgemartin's leathers are partly open! 😮



He's managed to zip them up but now he has @FabioQ20 for company! 🤯#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/4lRmbu4lee — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2023

RISCHIO MARTIN! Iniziano gli ultimi tre giri ma la gara non ha più molto da raccontare per quanto riguardano le posizioni sul podio. Bezzecchi, Martin e Quartararo mettono in ghiaccio il risultato, mentre c'è ancora qualche dubbio sulla quarta posizione, con Binder che va lungo e Mir che tenta di riprendersi la quarta piazza, mentre dietro di loro Zarco non è lontano. All'ultimo giro si rischia il dramma: Martin sbaglia e va lungo, Quartararo lo riprende e i due si ingarellano, ma l'iberico stacca fortissimo e riesce a mantenere la seconda piazza e i preziosissimi 20 punti! Trionfa Marco Bezzecchi, in quarta posizione ci resta infine Binder, con Mir, Zarco, l'ottimo Morbidelli, Vinales, Marquez e Raul Fernandez a chiudere la top ten. A punti finiscono anche Nakagami, Oliveira, Pol Espargaro, Miller e Bradl, con Pirro 16° e Di Giannantonio ritirato nel finale. Dopo la bandiera a scacchi un Martin visibilmente provato rientra ai box quasi svenendo. Quando si riprenderà sarà bene lieto di com'è andata la giornata, ora che insegue la vetta iridata lontana solo 13 punti, con 7 weekend ancora davanti.

DRAMA RIGHT TO THE LINE! 😱



Martin JUST holds on for 2nd! ⚔️#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/rfoJcTYwJO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/09/2023