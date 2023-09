MotoGP India 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda in Asia per il Gran Premio d'India: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Greater Noida al Buddh International Circuit

GP D'INDIA IN TV Mancano otto weekend al termine del Mondiale e la sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin s'infiamma. Territorio del prossimo capitolo sarà la regione di Greater Noida, in India, dove sorge il Buddh International Circuit, in passato già sede di GP in Formula 1 ma un inedito assoluto per quanto riguarda la MotoGP. I due piloti della Ducati proveranno a primeggiare anche sulla pista asiatica, ma dovranno fare attenzione al terzo incomodo Marco Bezzecchi, e soprattutto alle agguerrite pattuglie di piloti KTM e Aprilia. Riusciranno, invece, Honda e Yamaha a emergere dalla crisi.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel tredicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento indiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in diretta anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP Germania 2023, Sachsenring: Francesco Bagnaia e Jorge Martin (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 22 settembre

06.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

07.05 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

08.15 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

10.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

11.20 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

12.30 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 23 settembre

05.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

06.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

07.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

07.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

09.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

10.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

12.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 24 settembre

07.40 - Warm Up MotoGP (SKY, NOW)

09.00 - GARA MOTO3 (SKY, NOW, TV8)

10.15 - GARA MOTO2 (SKY, NOW, TV8)

12.00 - GARA MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Il Buddh International Circuit è una pista totalmente inedita per la MotoGP. Sono 13 le curve di questo tracciato che gira in senso orario, 8 a destra e 5 a sinistra, per una lunghezza complessiva di 4,96 km (nella versione da MotoGP) e una carreggiata di 12 metri. La retta più lunga è quella opposta al traguardo, un rettilineo di 1km e 6 metri che si conclude con la staccatona di curva 4. La pista sorta in località Greater Noida (Nell'Uttar Pradesh, a Nord dell'India) è stata progettata da Hermann Tilke per la Formula 1, che vi ha corso per tre stagioni consecutive tra il 2011 e il 2013. Non abbiamo riscontri cronometrici dunque per quanto riguarda la MotoGP, che dovrà affrontare questa pista per 18 volte in gara domenica, contro le 14 della Moto2 e la Moto3. Il layout farebbe pensare a una pista stop & go che molto potrebbe piacere alla Ducati ma non solo. Tutti i primati, sul giro e di velocità, saranno stabiliti nel corso del weekend.

Sarà caldo afoso dell'India del nord, nonostante la vicinanza con l'Himalaya. Le temperature attesa per il weekend di gara vanno dai 24° ai 32° gradi, con possibilità di pioggia al venerdì. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 22 settembre: temperature: max 31°, min 24°; temporali isolati, precipitazioni 10%, umidità 82%, vento 10km/h.

Sabato 23 settembre: temperature: max 31°, min 24°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 0%, umidità 82%, vento 8km/h.

Domenica ''4 settembre: temperature: max 32°, min 24°; per lo più soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 78%, vento 8 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/09/2023