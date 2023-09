MotoGP India 2023, Bezzecchi, che pole! Martin e Bagnaia in prima fila

Il campionato del mondo 2023 sta disegnando trame molto interessanti, e a confermarlo sono anche le qualifiche del Gran Premio d'India. Sull'inedita pista di Greater Noida è Marco Bezzecchi a prendersi pole position e record del tracciato, fermando i cronometri sul tempo di 1:39.947 e riuscendo a sopravanzare Jorge Martin per appena 43 millesimi. Non molla Francesco Bagnaia, che è terzo anche se staccato di un paio di decimi dalla vetta, ma Pecco ha avuto a che fare con la grana Marquez per tutta la sessione: prima lo spagnolo gli è caduto davanti rovinandogli un giro buono, poi, nel secondo run, gli si è messo al solito in scia provando disturabando la preparazione degli ultimi attacchi. Ciò nonostante non si è campioni del mondo a caso, e l'italiano ha domato la sua imbizzarrita Desmosedici GP23 prendendosi una prima fila preziosissima sia per la Sprint, sia per la gara lunga di domani.

POKER DUCATI In seconda fila scatterà l'ottimo Luca Marini, per un poker Ducati, ma le vere sorprese sono alle sue spalle: per la prima volta competitivi a livelli interessanti i due piloti della Honda ufficiale, con Joan Mir - anche lui nel trenino di Bagnaia durante i suoi tentativi - che è stato bravo a prendersi la seconda fila proprio davanti al compagno di squadra Marc Marquez. Terza fila aperta da Johann Zarco con la quinta Ducati, davanti a un ottimo Fabio Quartararo su Yamaha, a suo agio già da ieri sulla pista indiana, e a Maverick Vinales, con la prima di tre Aprilia in fila. Le altre due sono quelle di Aleix Espargaro e Raul Fernandez, che faranno compagnia alla Ducati di Alex Marquez in quarta fila.

BRAVO RAUL, BEFFA DIGGIA Dalla Q2 il solo ad avanzare era stato a sorpresa Raul Fernandez, mentre Alex Marquez, titolare del secondo tempo, si è poi steso sbattendo violentemente il busto, senza riuscire a tornare in sella alla sua Ducati in tempo per le qualifiche. Lo spagnolo ha assicurato il 12° posto in griglia, occorrerà però capire l'entità dell'infortunio patito. Il primo a farne le spese dal punto di vista sportivo, visto che la bandiera gialla esposta non ha permesso miglioramenti a nessuno nei minuti finali, è stato Fabio Di Giannantonio, suo compagno nel team Gresini Racing, rimasto fuori per appena 10 millesimi dal segmento decisivo delle qualifiche. L'italiano si dovrà accontentare della quinta fila, che condividerà con il sudafricano Brad Binder (KTM) e il giapponese Takaaki Nakagami (Honda). Sesta fila per Jack Miller (KTM), Franco Morbidelli (Yamaha) e Augusto Fernandez (KTM-GasGas), con la settima completata da Miguel Oliveira (Aprilia), Pol Espargaro (KTM-GasGas) e Stefan Bradl (Honda). Ultima posizione e ottava fila in solitaria per Michele Pirro, che nel team Ducati ufficiale sostituisce l'infortunato Enea Bastianini.

Disaster for @alexmarquez73 on his last flying lap! 💥



He's secured a Q2 spot but he looked to be in a bit of pain when walking off 😮#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/7HlPj5OlpK — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 23, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/09/2023