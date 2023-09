Nei test di Misano svetta Marini. Marquez ha provato la nuova Honda, e...

Dopo il GP di San Marino, i team sono rimasti a Misano per un giorno di test: miglior tempo per la Ducati con Marini, ma i rfilettori sono stati tutti per Marquez

Cosa farà Marc Marquez nel 2024? Dopo le insistenti voci che nel weekend lo hanno accostato al team Gresini Racing, e la mobilitazione della Honda per cercare di trattenere il proprio gioiello, oggi l'iberico, al terminedei test ufficiali di Misano Adriatico, è stato bersagliato dalle domande dei giornalisti, interessati a conoscere le sensazioni provate in sella alla nuova RC213V, più lunga e più bassa (già portata in pista dal tester Stefan Bradl nel corso del weekend), che dovrebbe debuttare il prossimo anno. E Marc non è stato generoso, anzi, ha lanciato qualche altra frecciatina alla casa che lo ha accolto e accudito in MotoGP per tutta la sua carriera

TRE IPOTESI Circondato da un nugolo di giornalisti, Marquez ha parlato di tre diverse ipotesi, es se la prima è quella di restare con la casa giapponese e la seconda di approdare al team Gresini Racing, sulla terza c'è ancora una coltre di mistero. ''Ho un piano A, B e C, cercherò di protrerre la decisione più a lungo possibile, ma per Motegi (il GP del Giappone è in programma tra fine settembre e inizio ottobre) decideremo, io e una o due persone a me care (padre e fratello?). Ad ogni modo, Marc ha apprezzato gli sforzi del suo team e dell'azienda, non nascondendo però le sue perplessità.''Il nuovo prototipio è differente per la posizione di guida e le sensazioni sulla moto, dopo un po' ti ci abitui, ma quando spingi per fare il tempo, si guida più o meno allo stesso modo - spiega Marquez - Il telaio ha geometrie differenti e il motore non è cambiato, ma restano gli stessi problemi prestazionali, quindi dobbiamo continuare a lavorare''. La Honda ha rivoluzionato l'organico per venire a capo dei suoi problemi: ''Ci sono nuovi ingegneri, un aerodinamico con esperienza di Formula 1 è il nuovo project leader, a questo punto però non voglio parole, ma fatti. Gli lascio il tempo di lavorare, prestazioni non se ne vedono, volti nuovi sì.''.

VEDI ANCHE

MARINI PIU VELOCE Marquez ha chiuso la mattinata in 17° posizione, migliorando al pomeriggio fino alla 14° su 18 piloti impegnati in pista (rispetto al GP di domenica mancavano gli acciaccati Bagnaia e Bezzecchi, oltre a Di Giannantonio). Il miglior tempo è stato quello di Luca Marini, con uno splendente 1:30.602, lontano appena 212 decimi dal nuovo record della pista stabilito da Martin sabato in qualifica. A 2 decimi ha chiuso Maverick Vinales, andando più forte di un decimo rispetto alla Q2, mentre terzo è stato Brad Binder, confermatosi sui suoi tempi. Il sudafricano ha testato il nuovo telaio con cui Pedrosa ha raccolto due quarti posti tra ieri e l'altroieri, così come Jack Miller, cresciuto fino alla quinta posizione. In mezzo il vincitore di tutto in questi giorni, Jorge Martin. Sesto e ottavo, infine, troviamo le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, distanti rispettivamente 6 e 7 decimi circa da Marini, entrambi potenziati da un nuovo motore, ma complessivamente insoddisfatti. Il pilota romano nel 2024 non sarà comunque più in sella alla M1, che sarà rilevata da Alex Rins, mentre è atteso per i prossimi giorni l'annuncio dell'accordo con Ducati Pramac, che, però, sarebbe già dovuto arrivare in occasione del GP appena trascorso. Staremo a vedere.

Pos. Pilota Naz. Team Tempo 1 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team 1'30.602 2 Maverick VINALES SPA Aprilia Racing +0.234 3 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing +0.552 4 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing +0.566 5 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing +0.573 6 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP +0.575 7 Miguel OLIVEIRA POR RNF MotoGP Team +0.630 8 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP +0.699 9 Alex MARQUEZ SPA Team Gresini Racing MotoGP +0.735 10 Raul FERNANDEZ SPA RNF MotoGP Team +0.760 11 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing +0.779 12 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda +0.832 13 Johann ZARCO FRA Pramac Racing +0.890 14 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team +0.973 15 Augusto FERNANDEZ SPA Tech3 GASGAS Factory Racing +1.084 16 Joan MIR SPA Repsol Honda Team +1.085 17 Pol ESPARGARO SPA Tech3 GASGAS Factory Racing +1.242 18 Stefan BRADL GER HRC Test Team +1.544

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/09/2023