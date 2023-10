MotoGP, senza le gare sprint Bagnaia, Martin e Bezzecchi raccolti in un fazzoletto

L'introduzione della sprint del sabato, oltre ad aver raddoppiato il divertimento per chi segue la MotoGP e i rischi per i piloti, ha anche portato a un mondiale avvincente. Ma è davvero così? Con i se e con i ma non si è mai fatta la storia, ma di sicuro qualche interessante ragionamento ''pour parler''. Siamo alla prima stagione con questa novità che potrà essere valutata per bene solo dopo almeno una decade di storia, ma ciò che possiamo già dire è che con 42 gare (44 il prossimo anno...) il rischio che il mondiale finisca in anticipo resta ed è alto. D'altra parte Francesco Bagnaia era in netto vantaggio prima della sfortunata Barcellona, coincisa con l'inizio della roboante rimonta di Jorge Martin, che in tre weekend e mezzo ha praticamente appianato un ritardo di 62 punti, riducendolo a portare ad appena 3 lunghezze. Ancora in lotta per il mondiale c'è anche un altro pilota della Ducati, Marco Bezzecchi, che segue i due davanti con, rispettivamente, 54 e 51 punti di ritardo. Si può dunque parlare di lotta a due, visto che il compito per il Bez è quantomeno arduo.

MotoGP Germania 2023, Sachsenring: Francesco Bagnaia e Jorge Martin (Ducati)

GARE SPRINT Una domanda che possiamo porci è: quanto hanno influito le gare sprint su questa classifica? Jorge Martin ne ha vinte 5 (le ultime 3 consecutivamente), mentre Francesco Bagnaia ha trionfato in 4 occasioni al sabato. Complessivamente, però, ha raccolto più punti dello spagnolo, raccogliendo 12 podi complessivi su 14 partenze contro i 9 del rivale. Tradotto in punti fanno 118 a 111, con terzo incomodo il buon Brad Binder, che con la sua KTM ha conquistato due vittorie, cinque podi complessivi e 83 punti. Ed è proprio alla gara del sabato che Bezzecchi deve imputare tutto, o quasi, il suo ritardo nella classifica. Il giovane pilota del team Mooney VR46 Racing, ha conquistato un solo successo nelle sprint (in Olanda) e altri quattro podi, ma ''solo'' 70 punti complessivamente, ossia 48 in meno di Bagnaia e 41 di Martin. Di seguito la classifica completa delle sole gare sprint.

Pos. Pilota Moto POR ARG AME SPA FRA ITA GER OLA GBR AUT CAT SMR IND JPN IDN AUS THA MAS QAT VAL TOT 1 Francesco Bagnaia Ducati 12 4 12 9 7 12 9 9 12 9 7 9 7 118 2 Jorge Martín Ducati 9 2 7 6 12 7 12 4 4 7 5 12 12 12 111 3 Brad Binder KTM 12 5 12 9 4 5 1 9 6 5 6 9 83 4 Marco Bezzecchi Ducati 9 4 1 3 9 3 12 9 2 9 5 4 70 5 Aleix Espargaró Aprilia 4 6 2 2 1 6 5 3 12 2 43 6 Jack Miller KTM 6 1 7 4 7 3 5 3 6 42 7 Maverick Viñales Aprilia 5 3 3 1 3 7 2 7 4 2 1 38 8 Johann Zarco Ducati 2 2 4 6 5 6 3 5 33 9 Luca Marini Ducati 7 3 6 5 6 3 30 10 Álex Márquez Ducati 1 5 2 1 12 6 1 28 11 Marc Márquez Honda 7 5 3 7 3 25 12 Miguel Oliveira Aprilia 3 2 5 4 14 13 Fabio Quartararo Yamaha 1 7 4 12 14 Daniel Pedrosa KTM 4 6 10 15 Álex Rins Honda 9 9 16 Franco Morbidelli Yamaha 6 1 7 17 Pol Espargaró KTM 4 4 18 Enea Bastianini Ducati 1 2 1 4 19 Augusto Fernández KTM 2 2 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 2 2 21 Raúl Fernández Aprilia 1 1

SENZA SPRINT E veniamo alla domanda iniziale. Come sarebbe il mondiale con le regole dello scorso anno, ossia con i soli punti raccolti alla domenica? Fermo restando che le sprint ci sono e hanno influenzato, nel bene e nel male, i punti domenicali (si pensi agli infortuni rimediati dai piloti al sabato o alla possibilità di provare gomme e setup in vista della domenica in un contesto più probante delle sessioni di prove libere), se togliamo i punti della sprint alla classifica del mondiale, ci sarebbe un nuovo leader, e i primi tre sarebbero raccolti in appena 10 punti. Jorge Martin, infatti, grazie alle vittorie di Sachsenring, Misano e Motegi e ad altri quattro podi, avrebbe un bottino di 205 punti, quattro in più di quelli raccolti da Pecco Bagnaia, nonostante le cinque affermazioni (Portimao, Jerez, Mugello, Assen e Spielberg. A pesare in negativo in questo caso sono gli ''zeri'', con le cadute di Termas, Austin, Le Mans, Barcelllona e Greater Noida, tutte circostanze nelle quali Bagnaia ha espresso un potenziale da 20-25 punti a gara. Senza le cadute, in pratica, staremmo assistendo a un campionato modello Verstappen in Formula 1. Al di là di questo, però, il dato importante è che Marco Bezzecchi avrebbe 195 punti e sarebbe in piena lotta iridata con gli altri due, grazie a tre successi (Argentina, Francia e India) e altri 5 podi raccolti (Portogallo, Olanda, Austria, San Marino e Giappone). Tre piloti in 10 punti, e fino alla vigilia della gara di Motegi la situazione era ancora più incredibile, e vedeva Bezzecchi in testa al mondiale a quota 182 con un punto di margine su Bagnaia e due su Martin. Insomma, siamo ancora sicuri che le sprint abbiamo apportato solo migliorie alla spettacolarità del campionato?

Pos. Pilota Moto POR ARG AME SPA FRA ITA GER OLA GBR AUT CAT SMR IND JPN IDN AUS THA MAS QAT VAL TOT 1 Jorge Martín Ducati 11 13 20 20 25 11 10 9 16 25 20 25 205 2 Francesco Bagnaia Ducati 25 25 25 20 25 20 25 16 20 201 3 Marco Bezzecchi Ducati 16 25 10 25 8 13 20 16 4 20 25 13 195 4 Johann Zarco Ducati 13 20 9 16 16 16 7 3 13 6 10 129 5 Aleix Espargaró Aprilia 7 1 11 11 10 16 25 7 25 4 11 128 6 Brad Binder KTM 10 3 20 10 11 13 16 20 2 13 118 7 Luca Marini Ducati 8 20 10 13 11 9 9 13 5 7 105 8 Maverick Viñales Aprilia 20 4 13 4 11 10 20 11 8 101 9 Fabio Quartararo Yamaha 8 9 16 6 9 5 3 1 8 9 3 16 6 99 10 Jack Miller KTM 9 10 16 9 10 8 1 8 2 10 83 11 Álex Márquez Ducati 11 16 8 9 10 11 10 5 80 12 Franco Morbidelli Yamaha 2 13 8 5 6 6 4 7 2 5 2 1 9 70 13 Augusto Fernández KTM 3 5 6 3 13 1 5 6 5 2 7 9 65 14 Miguel Oliveira Aprilia 11 6 13 11 10 4 55 15 Fabio Di Giannantonio Ducati 6 7 4 8 2 7 3 6 8 51 16 Takaaki Nakagami Honda 4 3 7 7 3 2 8 1 5 5 45 17 Marc Márquez Honda 4 3 9 7 16 39 18 Álex Rins Honda 6 7 25 38 19 Raúl Fernández Aprilia 2 1 1 4 6 8 6 7 35 20 Enea Bastianini Ducati 1 7 8 6 22 21 Daniel Pedrosa KTM 9 13 22 22 Joan Mir Honda 5 11 4 20 23 Jonas Folger KTM 4 3 2 9 24 Lorenzo Savadori Aprilia 4 5 9 25 Stefan Bradl Honda 2 3 1 2 8 26 Pol Espargaró KTM 4 3 1 8 27 Michele Pirro Ducati 5 5 28 Danilo Petrucci Ducati 5 5 29 Cal Crutchlow Yamaha 3 3

