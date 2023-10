MotoGP Indonesia 2023, pole di Marini! Bagnaia solo 13°, Martin ha l'occasione del sorpasso

Niente da fare per un arrabbiatissimo Francesco Bagnaia, che non passa la Q1 estromesso da Luca Marini e dal compagno del Team Ducati Lenovo, Enea Bastianini, e scatterà solo 13° in griglia sia più tardi nella sprint, sia domani nel Gran Premio d'Indonesia. Ed è proprio Luca Marini a fare la voce grossa, prendendosi la prima pole position in carriera in MotoGP e fissando il nuovo record della pista di Mandalika con il tempo di 1:29.978. Il fratello di Valentino Rossi avrà comunque vita durissima in gara, perché le due Aprilia - le favorite di questo fine settimana da quanto visto in pista fin qui - sono vicinissime, e perché lui stesso ha ammesso in parco chiuso che l'infortunio che si porta appresso dall'India (Marini ha saltato il weekend del Giappone per farsi operare alla spalla sinistra) non è ancora superato, e sarà durissima per lui tenere questo ritmo incredibile per più giri. Proveranno ad approfittarne, dunque, Maverick Vinales e Aleix Espargaro, non lontani nella prestazione e vicinissimi in griglia, visto che partiranno al fianco di Marini.

OCCASIONE MARTIN E se Bagnaia piange, non ride Jorge Martin, che prima cade nel run 1, poi non trova il bandolo nel run 2 della Q2. Fortunatamente per lui, un buon giro è riuscito a metterlo in piedi, e gli basterà per scattare dalla sesta casella, dietro a un ottimo Fabio Quartararo con la Yamaha, quarto, e al solito Brad Binder con la KTM. Non cambia che, con Bagnaia dietro, lo spagnolo potrà essere facilmente il nuovo leader del mondiale già più tardi in mattinata, gli basterà sopravanzare l'italiano e raccogliere 3 punti più di lui. E tra i due contendenti per il mondiale scatteranno i sei piloti che si sono classificati in terza e quarta fila, in primis Fabio Di Giannantonio, ottimo con la Ducati dello scorso anno (sembrata più a posto sulla pista indonesiana della GP23 dei team Lenovo e Pramac). Diggia si è messo dietro Marc Marquez, che dalla Honda il prossimo anno gli soffierà la sella nel team Gresini, e Marco Bezzecchi, che non è riuscito a ripetere la magia di ieri, con due giri cancellati nel 2° run e un terzo giro realizzato a gomme ormai finite. Partirà comunque nono il Bez, operato alla spalla 6 giorni fa (!). Quarta fila, infine, per Jack Miller (KTM), Enea Bastianini (che con la sua Ducati non riesce a ripetere il tempo della Q1, che gli sarebbe valso la seconda fila) e Miguel Oliveira (Aprilia).

PECCO FUORI! La notizia del giorno è che Francesco Bagnaia non passa la tagliola della Q1 e scatterà 13° sia nella sprint, sia nella gara lunga di domani. Non ha fortuna il campione del mondo in questo weekend, estromesso dalla Q2 da un super Luca Marini e dal suo compagno Enea Bastianini. Pecco aprirà la quinta fila, e se vuole ricercare una buona notizia, questa c'è: con il tempo della Q1, sarebbe scattato quinto in griglia, a fronte comunque di una FP2 difficoltosa e chiusa in 11° posizione. Bagnaia dividerà la quinta fila con il compagno di marca Johann Zarco (caduto nel finale) e con Franco Morbidelli (Yamaha). Sesta fila per Pol Espargaro (KTM), e per i due Fernandez: Raul (Aprilia) e Augusto (KTM), mentre in settima e ultima fila ci sono mestamente tre Honda, quelle di Joan Mir, Takaaki Nakagami e Alex Rins.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/10/2023