MotoGP Indonesia 2023, Espargaro e Vinales on fire! Super Bezzecchi, Bagnaia in Q1!

Un Aleix Espargaro sensazionale timbra il nuovo record della pista di Mandalika in 1:30.474, a sugellare un dominio della casa di Noale che si andava prefigurando sin dalle FP1 del mattino (la notte italiana). Alle sue spalle, per un 1-2 molto significativo, Maverick Vinales, staccato appena 154 millesimi, e per questo motivo acquista un'importanza ancora maggiore il 3° posto del convalescente Marco Bezzecchi, che con la Ducati del team Mooney VR46 Racing si è messo lì a 170 millesimi dal leader. Molto bene anche Brad Binder con la KTM, a meno di tre decimi, mentre si salva, e bene, Jorge Martin, quinto a 4 decimi tondi tondi dall'amico e connazionale. Si qualificano per la Q2 diretta di domani notte due big come Marc Marquez (Honda), sesto, e Fabio Quartararo (Yamaha), decimo e ormai ex detentore del record del tracciato. In mezzo Miguel Oliviera (Aprilia), l'ottimo Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Jack Miller (KTM), nonostante due cadute, una delle quali determinante per Pecco Bagnaia per via delle bandiere gialle.

PROBLEMI PER BAGNAIA E comincia in grande salita il weekend del Gran Premio d'Indonesia per il leader del mondiale Francesco Bagnaia, che continua a vedere Martin preciso e infallibile, e a perdere colpi, stavolta anche con un piccolo zampino dalla sfortuna. Due giri cancellati nel finale per bandiere gialle (l'ultima provocata dall'ex compagno Miller a due minuti dalla fine) e due errori nei giri decisivi, sintomo di un feeling ancora non trovato con la moto sulla pista di Mandalika, lo condannano al 16° posto finale e al passaggio dalle forche caudine della Q1. Nel suo ultimissimo tentativo, Bagnaia era a soli 3 decimi da Espargaro, con un crono in proiezione simile a quello del rivale Martin, ma un problema all'inserimento della marcia nell'ultimo tornantino lo condanna alla Q1. Con lui ci saranno Pol Espargaro, Luca Marini, Johann Zarco, Raul Fernandez e Franco Morbidelli - tutti davanti a Pecco nelle ''practice'' - Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez, Joan Mir (caduto proprio mentre Bagnaia andava largo e in lizza anch'esso per la top ten fino all'ultimo), Enea Bastianini (anch'esso caduto nel finale) e Alex Rins.

MASSIVE moment for @PeccoBagnaia!



He loses the rear into the penultimate corner! 💨



He'll be in Q1 for the first time since Jerez! 😮#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/b39xvWy34G — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/10/2023