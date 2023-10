MotoGP Indonesia 2023, gli Orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda nel sud-est asiatico per il Gran Premio d'Indonesia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara del Mandalika International Street Circuit

GP D'INDONESIA IN TV Con soli sei appuntamenti ancora da disputare, il Mondiale MotoGP si è definitivamente riaperto per una sfida tutta interna a casa Ducati: Jorge Martin ha vinto anche in Giappone ed è ormai a soli tre punti dal campione in carica Francesco Bagnaia. Per questo motivo, il clima della tappa in Indonesia, che apre un trittico con tre weekend di gare consecutive (seguiranno il GP d'Australia a Phillip Island e quello di Thailandia a Buriram) si è fatto particolarmente rovente. Senza dimenticare che, dopo il clamoroso annuncio d'addio alla Honda e il podio ottenuto a Motegi, anche Marc Marquez vuole provare a chiudere con qualche altro acuto la sua lunga collaborazione con la casa nipponica in attesa di annunciare l'approdo al team Gresini per il 2024. Sarà invece purtroppo assente il terzo in classifica piloti, Marco Bezzecchi, infortunato dopo una caduta in allenamento al ranch di Valentino Rossi.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel quindicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali. L'appuntamento indonesiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita (le gare) anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP Giappone 2023, Motegi: i tre sul podio, Marquez (Honda), Martin e Bagnaia (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD E TV8

Venerdì 13 ottobre

03.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

03.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

04.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

07.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

08.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

09.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 14 ottobre

02.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

03.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

04.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

04.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

06.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

07.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

09.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 15 ottobre

04.40 - WARM-UP - MOTOGP (SKY, NOW)

06.00 - Gara - Moto3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 11.15)

07.15 - Gara - Moto2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 12.30)

09.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle 14.15)

MotoGP Indonesia 2022, Mandalika: Pecco Bagnaia e Jack Miller (Ducati)

Il Mandalika International Street Circuit sorge sull'isola di Lombok, nell'Indonesia occidentale, all'interno dell'omonimo resort. La pista è stata inaugurata nel novembre del 2021 e ha già ospitato per la prima volta la MotoGP nella passata stagione, dopo un piccolo antipasto con i test invernali: a vincere è stato Miguel Oliveira davanti a Fabio Quartararo e Johann Zarco. Il circuito presenta 17 curve di cui 6 a sinistra e 11 a destra, e un solo rettilineo di appena 507 metri di lunghezza, su un totale di 4.313 metri di tracciato. La larghezza della carreggiata è di 15 metri. Il record ufficiale è stato segnato nella gara di MotoGP del 2022 dalla Yamaha di Fabio Quartararo, in grado di completare il giro più veloce in 1:38.749, ma in condizioni di asfalto bagnato. Dunque, in caso di gara asciutta, ci si aspetta che i tempi possano essere sensibilmente più veloci quest'anno.

Al contrario di quanto accaduto nella scorsa stagione, la MotoGP dovrebbe poter correre un weekend relativamente tranquillo, con giornate soleggiate e temperature calde e afose, con venti piuttosto forti e umidità molto elevata. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 13 ottobre - Temperature: max 31°, min 25°; poco nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 74%, vento 23km/h.

Sabato 14 ottobre - Temperature: max 32°, min 25°; prevalentemente soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 73%, vento 22km/h.

Domenica 15 ottobre - Temperature: max 31°, min 25°; poco nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 75%, vento 25km/h.

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/10/2023