Moto2 Indonesia 2023: Acosta trionfa e ipoteca il mondiale. Arbolino 6°

Non c'è storia in Moto2, Pedro Acosta - già certo del posto in MotoGP la prossima stagione nel team GasGas - è di un livello superiore e si aggiudica con il Gran Premio d'Indonesia la settima gara dell'anno. Lo spagnolo guadagna la prima posizione entro il primo giro e poi stacca fiacca la resistenza di Aron Canet (al 17° podio in Moto2 senza mai vincere!) che nel finale risponde alla pressione di Fermin Aldeguer, per una tripletta di bandiere spagnole sul podio. E a completare il poker iberico è il poleman Manu Gonzalez, alla migliore gara in carriera, 4°. Niente da fare per Tony Arbolino, nonostante una gran bella partenza che da decimo lo vede terzo nei primissimi giri, cala molto presto e viene risucchiato fino alla sesat posizione, passato anche dall'amico Jake Dixon nel finale. Chiudono la top ten Chantra, Garcia, Roberts e Lowes. Buon 11° posto per Dennis Foggia, che eguaglia il miglior risultato in Moto2. In classifica generale Pedro Acosta ha ora un margine di 65 punti su Tony Arbolino e può già pensare a quando festeggiare il titolo mondiale, se continua così tra due gare in Thailandia.

MOTO3 Nella classe d'esordio arriva lo splendido successo del brasiliano Diogo Moreira, davanti al colombiano David Alonso e allo spagnolo David Munoz, al termine di una gara ricca di colpi di scena. Il brasiliano si porta a casa la prima vittoria in carriera, peraltro con giallo, anzi, con verde, vista l'area fuori dal cordolo pizzicata nell'ultimo giro ma non rilevata dai commissari di gara. A potersi ritenere soddisfatto è anche il colombiano, che accorcia sulla vetta in classifica ed è ora a -29 quando mancano quattro gare al termine. Davanti a tutti c'è Jaume Masia, autore di una gara di testa ma alla fine solo sesto, dietro anche a Colin Vejer e Jose Antonio Rueda. L'iberico del team Leopard può però sorridere anch'esso perché i suoi rivali numero 1 e 2 per il titolo, Daniel Holgado e Ayumu Sasaki, ne combinano una più di Bertoldo: l'iberico si prende due long lap penalty nel finale e precipita in 14° posizione, il secondo arriva 18° dopo essere caduto nel giro di formazione e non aver inserito la marcia in partenza, ritrovandosi ultimo alla prima curva. La classifica parla ora di un Masia a quota 209 punti con 16 di margine su Sasaki, 17 su Holgado e 29 sul rimontante Alonso. Discreta la gara dell'italiano Matteo Bertelle, ancorato al gruppo di testa fino agli ultimi giri, quando poi scivola in 12° piazza, dietro anche a Stefano Nepa (11°). 14°, infine, Riccardo Rossi.

A 65-point lead and two crucial weekends ahead 📈@37_pedroacosta is potentially 2 wins away from the #Moto2 title 🤯#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/OaRJD7HYQA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2023

The lead extends to 16! 👏



But the top four now sit with 29 points! 🌶️😎#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/QCkhHfsQOf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 15, 2023

15/10/2023