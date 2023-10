Sorpresa GasGas: sarà Fernandez a far coppia con Acosta, per Espargaro pronto un nuovo ruolo

Annuncio a sorpresa del team GASGAS Factory Racing Tech3 che oggi ha comunicato la sua coppia di piloti per la stagione 2024 di MotoGP: accanto al giovane talento Pedro Acosta, proveniente dalla Moto2, ci sarà Augusto Fernandez e non Pol Espargaro. Una scelta che smentisce le ipotesi circolate negli ultimi giorni e che vedevano il fratello di Aleix ancora in sella, magari part time, nel prossimo campionato.

COPPIA GIOVANE Il confermato Fernandez ha 26 anni, ma attualmente sta disputando solo la sua seconda stagione in MotoGP. Buoni i risultati ottenuti quest'anno, con piazzamenti a punti in tutti i gran premi disputati tranne due e il quarto posto al GP Francia come miglior risultato. Acosta di anni ne ha appena 19, ma è già considerato la nuova stella del Motomondiale. Campione della Rookies Cup nel 2020 e della Moto3 nel 2021, lo scorso anno al debutto in Moto2 ha chiuso quinto ottenendo tre vittorie. Quest'anno, nella stessa categoria, i successi sono già sei, accompagnati dalla leadership in classifica generale con 50 punti di vantaggio sul nostro Tony Arbolino.

LA SCELTA DI POL Come detto, Espargaro era dato ancora come papabile per una sella del team GASGAS. Il 32enne, quest'anno vittima di uno spaventoso incidente a Portimao, ha deciso di comune accordo con la dirigenza di rimanere all'interno del Pierer Mobility Group, proprietario di KTM e GASGAS, con un ruolo da chioccia per i giovani piloti del team. Non è ancora chiaro se scenderà in pista in alcuni appuntamenti, ma nel comunicato viene specificato che rimane membro del programma MotoGP.

I RINGRAZIAMENTI Il direttore di GASGAS Motorsport, Pit Beirer, ha spiegato: ''Avevamo una decisione importante e difficile da prendere per il nostro team GASGAS per il 2024. Augusto ha fatto passi impressionanti in MotoGP e siamo totalmente convinti che abbia la velocità e l'intelligenza per continuare a progredire. Pedro è un talento speciale che ha già vinto tanto, così velocemente e nel 2024 imparerà a fare il passo successivo con i grandi della MotoGP. Voglio ringraziare Pol per tutto quello che ha fatto e per tutto quello che continua a fare per noi. Questo ragazzo è tosto e super determinato ed è per questo che vogliamo contare su di lui come una parte importante della nostra struttura. L’apertura e la proattività di Pol meritano il mio più profondo rispetto. Il fatto che ci abbia dato una mano in questa situazione sottolinea la sua grandezza come persona. Mostra anche la sua passione per lo sport e i suoi pensieri per il futuro. Abbiamo davanti a noi un anno entusiasmante per il marchio GASGAS''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/10/2023