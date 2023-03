MotoGP, segui LIVE la presentazione del nuovissimo team Tech3 GasGas Factory Racing

Per un costruttore che se ne va (Suzuki), un altro che entra (GasGas) in MotoGP, verrebbe da dire agli osservatori meno attenti, invece la GasGas, già team vincente nelle categorie propedeutiche nonché marchio della famiglia KTM, non è altro che una RC16 colorata diversamente, affidata al team Tech3, lo stesso che fino allo scorso anno gestiva il team satellite della casa di Mattighofen. Nuova è la coppia di piloti, con Pol Espargaro che torna nel team Tech3 dov'era già passato in precedenza, e il campione del mondo della Moto2, Augusto Fernandez, che trova qui la sua casa. A partire dalle 20.50 ora italiana inizierà la presentazione in diretta del Tech3 GasGas Factory Racing, potrete trovare il video al link qui sotto, in attesa di vedere le immagini della livrea e di leggere le parole dei protagonisti che riporteremo non appena possibile.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/03/2023