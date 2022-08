Ufficiale: GasGas in MotoGP, e il primo pilota sarà Pol Espargaro

POL DARÀ GAS(GAS)! Un altro tassello trova il suo posto nel puzzle della MotoGP 2023 ed è quello di Pol Espargaro, pilota Honda che è arrivato nella casa di Tokyo nel momento forse peggiore della sua storia. In due stagioni non ha trovato risultati e motivazioni, senza contare l'assenza di un punto di riferimento nei box come Marc Marquez. Con l'uscita della Suzuki dal mondiale il suo posto finirà con ogni probabilità a Joan Mir, per cui l'iberico doveva trovare una nuova casa, e l'ha fatto tornando all'ovile, sebbene dalla porta sul retro del team satellite. Non sarà però Tech3 la sua casa, bensì GasGas, che assieme all'ingaggio di ''Polyccio'' ha ufficializzato oggi il suo approdo in MotoGP dopo le esperienze in Moto3 e Moto2. Non è ancora noto quale sarà il secondo pilota del team, ma potrebbe anche essere Miguel Oliveira, spodestato da Jack Miller nel factory team KTM e che potrebbe comunque mantenere il posto vista la brutta stagione di Remy Gardner e Raul Fernandez in Tech3.

RITORNO IN FAMIGLIA ''GASGAS è un marchio vincente'', ha spiegato Pit Beirer, direttore del Motorsport della nuova scuderia. ''Ha raggiunto subito un incredibile livello di prestazioni in discipline come MXGP, supercross, enduro e rally, dove abbiamo conquistato Gran Premi, Main Event, titoli mondiali e trofei assoluti. È un marchio relativamente nuovo per noi. Abbiamo nuovi obiettivi. Speriamo che i fan che seguono ‘il rosso’ si godano questa storia. Grazie al nostro principale partner, il team ASPAR, in Moto3 e Moto2 abbiamo potuto vedere le moto GASGAS in testa. Sarebbe bello vedere la stessa cosa anche nella classe più difficile. Voglio ringraziare Hervé e il team Tech3 per essere stati aperti e aver sostenuto questo cambiamento diventando il GASGAS Factory Racing Team. Pensiamo che sia emozionante''. A dare il benvenuto al pilota spagnolo ci pensa Hervé Poncharal, che resterà team principal della squadra satellite KTM: ''Pol aveva debuttato in MotoGP con Tech3 e ho sempre detto che è un vero combattente, sono contento che tornerà in famiglia, sarà un perfetto ambasciatore per il marchio GASGAS''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/08/2022