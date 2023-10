Moto2 Australia 2023: gara sospesa, Arbolino trionfa nella tempesta!

Tony Arbolino vince per distacco il Gran Premio d'Australia della classe Moto2, andato in scena sotto il diluvio e con un vento di burrasca. Peccato solamente che la gara sia stata interrotta dopo 10 giri di 23 per il peggioramento delle condizioni meteorologiche, quando il pilota di Garbagnate aveva già 15'' di vantaggio sul secondo, ossia Aron Canet. Sul podio sale anche l'altro iberico Fermin Aldeguer. Fino a quel momento era stata una gara a eliminazione, con lo stesso Pedro Acosta caduto nel corso del giro di formazione, e poi bravo a rimontare fino alla nona posizione finale, ma la sua rimonta è stata agevolata anche dalle tante cadute dei piloti fin lì protagonisti, come Darryn Binder, Zonta Van der Goorbergh, Sam Lowes, Jake Dixon ma soprattutto Sergio Garcia e Filip Salac, caduti al quarto giro quando erano in lotta con Arbolino. Caduti anche Mattia Casadei, che stava facendo una gara bellissima ed era risalito fino alla top ten, e Celestino Vietti. Nella top ten finiscono anche Alcoba, Roberts, Guevara, Chantra, Bendsneyder, Acosta e Ramirez. 17° Foggia e 18° Surra. Nella classifica iridata Arbolino recupera 9 punti su Acosta, ma il suo svantaggio resta di 56 punti nei confronti dell'iberico, quando mancano solo 4 gare alla fine della stagione.

MOTO3 Nella classe d'esordio, sotto una pioggia incessante, va in scena una gara a eliminazione con tantissime cadute e con il turco Deniz Oncu che vince beffando Ayumu Sasaki all'ultimo giro. Il giapponese, per il quale sfuma ancora la prima vittoria dell'anno, si consola con tutti i punti recuperati su ogni diretto rivale nel mondiale, visto che Jaume Masia termina ottavo e ora può contare su appena 4 punti di margine nella classifica iridata. Sul podio sale anche il padrone di casa Joel Kelso, davanti al rookie olandese Colin Veijer e all'iberico Adrian Fernandez, in testa dal 1° al 16° giro ma poi caduto e risalito in sella. Giornata storta, dicevamo, per gli altri big, con Daniel Holgado 13° dopo essere caduto nel giro di formazione ferendosi al volto. Caduti, invece, Diogo Moreira (anch'esso nel giro di formazione), David Alonso e Ivan Ortola, ormai fuori dalla lotta all'iride che sembra essere diventata una questione a tre tra Masia, Sasaki e Holgado, con Alonso e Oncu staccati di 37 punti in 4° posizione, quando mancano ancora quattro gare al termine e 100 punti da assegnare. Benino gli italiani: buon sesto posto per Riccardo Rossi, nono Matteo Bertelle, 11° Nicola Carraro e 12° Stefano Nepa. Caduto Filippo Farioli.

L'ordine d'arrivo del GP d'Australia 2023 classe Moto2

La classifica del mondiale - Classe Moto2

L'ordine d'arrivo del GP d'Australia 2023 classe Moto3

La classifica del mondiale - Classe Moto3

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/10/2023