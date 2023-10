MotoGP Australia 2023, Zarco alla prima vittoria! Bagnaia secondo, Martin crolla all'ultimo giro!

Phillip Island è una pista meravigliosa, e regala l'ennesimo eccezionale Gran Premio d'Australia della storia! A vincerlo è Johann Zarco, che dopo una gara d'attesa in quinta piazza, sempre negli scarichi di Bagnaia, rompe gli indugi, passa tutti e finisce per passare il compagno Jorge Martin proprio all'ultimissimo giro. Colpa dello spagnolo, che azzarda la gomma Soft e sembra aver fatto la scelta giusta, fino a pochi giri dalla fine, quando cala di colpo e un gruppetto di quattro agguerritissimi piloti gli torna sotto. Accade tutto nell'ultimo giro, con Martin che viene infilato da Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio e Binder, i quattro protagonisti di un bellissimo duello che, fino a quel momento, sembrava riguardare solamente la seconda posizione. Si tratta del primo successo per Johann Zarco in MotoGP dopo 120 gare, ma anche del primo podio di un Fabio Di Giannantonio che mai come oggi merita di rimanere in MotoGP! In mezzo l'esperienza e il pelo sullo stomaco di un Francesco Bagnaia che ha sofferto senza mai mollare, cogliendo da campione l'occasione di mettersi in seconda piazza al giro finale, proprio quando sembrava rassegnato alla quinta piazza. Bravo anche Binder, che è stato sul podio tutta la gara, salvo mollarlo all'ultimissimo giro. Sesto un ottimo Marco Bezzecchi, bravo a risalire negli ultimissimi giri da 9° a 6° davanti a Miller, Aleix Espargaro, Alex Marquez e Bastianini. A punti anche Vinales, Marini, Oliveira, Quartararo e Marc Marquez, crollato nel finale.

SUBITO MARTIN! Il clima è fresco a Phillip Island, dove sussiste comunque un problema di consumo delle gomme. Parecchi piloti montano la Medium al posteriore, ma c'è qualcuno che azzarda la gomma Soft, come il poleman Jorge Martin, che a questo punto è atteso a una partenza a razzo. I piloti compiono il giro di formazione sulla splendida pista australiana, si allineano in griglia. Semafori accesi, spenti: via! Scattano come un fulmine i primi tre e si mettono in fila ordinati nelle posizioni di partenza: Martin-Binder-Bagnaia, mentre in quarta posizione zompa come un fulmine Miller, davanti a Di Giannantonio e Marquez. Scivolano indietro Aleix Espargaro e Zarco in settima e ottava posizione, così come Bezzecchi che sprofonda in 13° piazza. Nel corso del primo giro un Miller imbizzarrito infila Bagnaia, che gliela rende al termine del primo passaggio. Tutta questa bagarre però avvantaggia i primi due che se ne vanno. Ci prova anche Marquez a beffare Diggia, ma l'italiano lo respinge e poi passa Miller, e lo stesso Marquez riesce a infilare l'australiano all'inizio del secondo giro.

Not a good first lap for @PeccoBagnaia! 👀



On the other side of it, @jackmilleraus has rocketed through to 4th from 8th! 🚀#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/rKlneXRSZX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2023

CHE DIGGIA! Martin inizia subito a dettare il passo e con mezzo secondo di margine su Binder se ne va. I primi due hanno un secondo e mezzo su Di Giannantonio, che infila Bagnaia all'inizio del terzo giro e sale sul podio virtuale. Alle sue spalle sale in quinta piazza Zarco che passa Miller e Marquez, con lo spagnolo scivolato anche dietro all'australiano in settima piazza. Anche Marquez monta la Soft, mentre davanti Binder ha la Hard e potrebbe emergere nella seconda parte di gara. Spinge come un forsennato davanti Martin che in 28''8 ha un ritmo insostenibile per chiunque e mette un secondo tra sé e Martin. Pecco si stacca anche da Di Giannantonio che se ne va e si trova a doversi difendere da un gruppone agguerrito di piloti con Zarco, Marc Marquez, Miller, Aleix Espargaro, Alex Marquez, Bezzecchi - rimontante fino alla decima piazza - e Pol Espargaro. Marc Marquez passa Zarco e mette nel mirino proprio Bagnaia quando sono passati 5 giri. Ma prima che Marc possa provarci, Zarco lo ripassa e si riprende la quinta posizione. Il campione non ci sta e i due si incrociano un altro paio di volte a testa! Tutto molto positivo per Bagnaia che prende un minimo margine, anche se il suo divario da Martin è già di 4,5 secondi.

FUGA MARTIN! Attorno al settimo giro si stabilizzano i distacchi tra i primi, con Aleix Espargaro che riprende Marquez e lo passa, prima di venire ripassato a sua volta. Bravo anche Bezzecchi che sale in nona posizione e mette Miller sulla lista dei prossimi da sorpassare. Quando inizia l'ottavo giro Martin ha 2 secondi su Binder, il quale ha 1''3 su Di Giannantonio che, a sua volta, ha 1''7 u Bagnaia. Dietro a Pecco, Zarco si fa minaccioso, poi Marquez ed Espargaro. Il divario tra Martin e il campione del mondo sfiora i 5'' e la sensazione è che Pecco stia badando alle gomme per poi esplodere nel finale. Vedremo se sarà così o se la mescola presenterà il conto anche a lui. Nel dubbio, intanto, Martin rifila altri 3 decimi a Binder, che sente arrivare Di Giannantonio. Bagnaia, intanto, recupera qualche decimino su Di Giannantonio. All'inizio del decimo giro il divario tra Martin e Bagnaia è di 4''7 e i due procedono distanti ma più o meno allo stesso ritmo. Perde invece una posizione Bezzecchi, forse per un errore, e finisce dietro al più giovane dei Marquez, in decima piazza. Da segnalare la difficoltà estrema delle due Yamaha, 19° e 20° con Quartararo e Morbidelli.

PRIME CADUTE Scorrono via veloci i giri e prosegue la rimonta di Bagnaia, ma non solo. Martin ha 4''2 su Pecco, che ricuce fino a 1''1 da Diggia. Il problema per l'italiano è però Zarco, il più veloce in pista in questa fase, molto vicino nel suo scarico. Cade intanto Joan Mir, primo ritirato della gara, dopo un contatto con Marini in curva 4. Al 13° giro torna a spingere Martin che porta a 2''5 il margine su Binder e a 4''6 su Bagnaia, che si avvicina a Diggia ma sente sempre di più il rumore del motore di Zarco. Aleix Espargaro sale in sesta posizione passando un Marquez in lenta discesa, attaccato anche da Miller che lo spedisce in ottava piazza. Jack sembra in buona condizione ora e dopo poche curve attacca e supera anche Espargaro, tornando in sesta piazza. Intanto Bagnaia e Zarco sono arrivati su ''Diggia'', con Binder scivolato a oltre 3'' da Binder. Cade intanto Augusto Fernandez in curva 4 ed è i lsecondo dei ritirati. Fa tutto da solo, però, il pilota della KTM.

VEDI ANCHE

SOFFERENZA BAGNAIA Arriva metà gara con l'inizio del 14° giro e dalla 2° alla 5° posizione si sta per formare un gruppone con Binder, Di Giannantonio, Bagnaia e Zarco. A risalire fortissimo è Alex Marquez che si mette in settima piazza passando Espargaro, che poco dopo però gli rende il sorpasso, mentre Marc Marquez scivola in nona, davanti a Bezzecchi. Tornando alle posizioni che contano, Bagnaia sembra iniziare a soffrire anche lui, e torna a 8 decimi da Di Giannantonio, che invece ha ripreso Binder e ne sente il profumo. Zarco raccoglie la scia di Bagnaia e prova a passarlo ma non ci riesce. Si formano due coppie, Diggia si incolla a Binder e Zarco a Bagnaia, con un secondo di divario tra questi piloti. Pecco sembra un po' in crisi con l'anteriore, e per questo imposta traiettorie inusuali, ma così facendo torna a 1''1 da Diggia e ha il grossissimo problema di contenere Zarco. Davanti Martin ha 3''5 sulla coppia Binder-Di Giannantonio.

Regardless of where @FabioDiggia49 finishes this race, this is phenomenal 🙌



Still searching for a ride for next season and showing that he really is one of the best in the world! 👏#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/AHXs2IQ8iJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2023

DIGGIA SECONDO Inizia il 18° giro e Martin ha 3''3 su Binder, con Diggia che fa un primo timido tentativo di sorpasso. Bagnaia è un secondo più dietro con Zarco che è letteralmente incollato alla Ducati rossa numero 1. Ci riprova Diggia ma Binder chiude ogni porta. Il tentativo giusto arriva all'inizio del 19° giro siulla retta del traguardo e Di Giannantonio sale in seconda piazza! Bagnaia e Zarco ne approfittano per tornare a 6 decimi dalla KTM con un sogno di podio ancora intatto per entrambi. Ora si che si forma il quartetto in lotta per la seconda posizione, con il sudafricano che non molla a sandwich tra due italiani. Davanti Martin ha sempre 3''5 su questo gruppo e gestisce alla grandissima la sua gomma Soft quando mancano ancora 8 giri. Alle spalle dei primi cinque ci sono sempre Miller, Alex Marquez, Aleix Espargaro, Marc Marquez e Bezzecchi.

ZARCO PASSA BAGNAIA! Sembra ora tornare a spingere Bagnaia, che prende qualche metro di margine su Zarco e si fa sentire negli scarichi della KTM di Binder, che però non molla e torna a spingere. Cala intanto il margine di Martin a 2''7 su un Diggia scatenato, forse un errore per lo spagnolo quando mancano meno di 7 giri. Intanto nel gruppone dei quattro Zarco rompe gli indugi, fa un favore al compagno e passa Bagnaia salendo in quarta posizione, con Pecco che sembra molto in difficoltà. Davanti il distacco tra Martin e Diggia cala a 2''4 ma a un ritmo troppo lento per i sogni di gloria dell'italiano, che ha ancora un problema Binder alle sue spalle. E infatti il sudafricano torna davanti a Diggia e si riprende la seconda posizione, con Zarco e Bagnaia che restano vicini. E siamo nel corso del 23° di 27 giri con meno di 5 giri al termine. Bella anche la lotta per la sesta posizione con un altro poker di piloti in lotta: Aleix Espargaro, Alex Marquez, Miller e Bezzecchi, mentre Marc Marquez è sprofondato in 12° posizione, passato anche da Vinales e Bastianini.

UN ULTIMO GIRO PAZZESCO! 4 giri a termine e diventa di 1''9 il vantaggio di Martin sul gruppo dei quattro, sembra comunque poter resistere lo spagnolo. A proteggerlo c'è Zarco che passa anche Diggia e sale sul podio virtuale, mentre Bagnaia vede la possibilità di risalire di qualche posizione. 1''5 tra Martin e Binder, quando mancano meno di tre giri al termine! 1''2 per Martin quando mancano due giri al termine, troppo pochi per il sudafricano della KTM per sperare. Il migliore degli alleati per Martin è Zarco che si mette davanti a tutti e quattro, limitando la rimonta di Binder, passato anche da Bagnaia che balza in poche curve in terza posizione! Zarco, invece, sta spingendo e aiuta il gruppo a tornare sotto a Martin! Mezzo secondo solo il divario tra i due del team Pramac! Martin è cotto, si annuncia un ultimo giro pazzesco! Zarco vede la sua prima vittoria e passa il compagno senza complimenti! Bagnaia ne approfitta e si infila, e anche Di Giannantonio supera Martin, così come Binder sul rettilineo finale! Arriva la prima vittoria di Zarco dopo 120 gare in MotoGP! E Bagnaia si prende un secondo posto che vale oro, portando il suo vantaggio su Martin a 27 punti!

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/10/2023