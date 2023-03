Red Bull, viaggio in Australia con Daniel Ricciardo nel nuovo video della serie "Road Trip"

Il nuovo video della serie Red Bull “Road Trip” segna il grande ritorno “a casa” di Daniel Ricciardo. Il pilota australiano, assente nei primi due GP della stagione in Bahrain e Arabia Saudita, sarà infatti ai box come riserva nel weekend di Melbourne: occasione imperdibile per coinvolgerlo in uno dei montaggi mozzafiato che vedono le monoposto del team campione del mondo in carica sfrecciare su strade sterrate o centri cittadini sfidando moto, aerei o le più disparate tipologie di auto da competizione.

Red Bull Road Trip: Daniel Ricciardo sfreccia con la RB7 in Australia

LA TRAMA Nel nuovo video dedicato al GP Australia 2023, Ricciardo viene coinvolto dalla stratega di casa Red Bull, Hannah Schmitz, per testare il comportamento della macchina in alcune delle situazioni che potrebbero verificarsi sulla pista di Melbourne. Come spesso accade in questi video, i test sono ovviamente dei più improbabili: così Daniel sfreccia con la RB7 del 2011 nel deserto facendo slalom tra canguri e koala (ovviamente finti) insieme ai motociclisti della Dakar Daniel Sanders e Toby Price, prima di percorrere un giro sulla mitica pista di Mount Panorama, dove si corre la 12 Ore di Bathurst, insieme al pilota V8 Supercars Shane Van Gisbergen. Il risultato? Come al solito, è tutto da vedere.

RED BULL ROAD TRIP: IL VIAGGIO IN AUSTRALIA CON DANIEL RICCIARDO E LA RB7

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/03/2023