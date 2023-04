Russell, dal rammarico per la mancata pole allo spavento per l'incendio in pista

Un piccolo rammarico e un grosso spavento nel sabato di George Russell all'Albert Park di Melbourne. Il pilota della Mercedes ha ottenuto il secondo tempo alle spalle di Max Verstappen nelle qualifiche del GP Australia, con un distacco di due decimi dall'olandese. Un risultato superiore alle aspettative della Mercedes, con una W14 che si è comportata particolarmente bene, così tanto che alla fine persino la pole position sembrava a portata. L'eccellente risultato di squadra è stato completato dal terzo posto di Lewis Hamilton.

INTERVISTA INTERROTTA Al termine delle qualifiche, Russell era impegnato nel consueto giro di interviste con le emittenti tv quando sul circuito australiano è scoppiato un enorme incendio. Mentre era ai microfoni dei connazionali di Sky Sports, il pilota della Mercedes si è accorto di quanto stava accadendo nella vicina pitlane: ''Wow, sto giusto vedendo questo enorme incendio... oh caz*o, è fuori (il pilota, ndr)? Spero che stia bene, sento l'odore del fumo che arriva da laggiù''. L'episodio in questione è avvenuto nel corso della gara della categoria Supercars che si stava disputando in quel momento. La Ford Mustang Gen3 di James Courney ha preso fuoco a partire dalla zona anteriore sinistra ed è rientrata ai box dove il personale di sicurezza ha spento con gli estintori le enormi fiamme che si sono propagate. Qui sotto il video con le spettacolari immagini.

This was a NASTY fire! 😮



The good news is that James Courtney is okay. 🙏



📺There are no ad-breaks in racing. Watch every minute of the #RepcoSC with @kayosports https://t.co/4BvnzVkDu1 pic.twitter.com/c2fL7AQqv2 — Fox Motorsport (@Fox_Motorsport) April 1, 2023

PRESTAZIONE INASPETTATA Parlando delle sue qualifiche, Russell in precedenza aveva spiegato di essere addirittura rimasto deluso dal non essere riuscito a battere Verstappen: ''Non ce lo aspettavamo, questo è sicuro. Abbiamo svolto un sacco di duro lavoro in fabbrica e qui a Melbourne... wow, che sessione per noi! L'auto sembrava viva. Il giro alla fine era proprio al limite e devo essere onesto, sono rimasto un po' deluso dal fatto che non abbiamo ottenuto la pole position. È una di quelle cose che mostra come le tue aspettative cambino così rapidamente in questo sport. Probabilmente saremmo stati contenti dei primi quattro e dei primi cinque di ieri, ma la macchina è stata fantastica e questo dimostra che abbiamo sicuramente del potenziale ancora da sviluppare''.

