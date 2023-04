Ferrari, Vasseur spiega: "In qualifica non bene, ma abbiamo lavorato sul passo gara"

Anche nelle qualifiche del GP Australia, terza tappa del Mondiale 2023 di Formula 1, la Ferrari si è confermata quarta macchina in pista. Con Carlos Sainz in quinta posizione e Charles Leclerc settimo – non è mancata anche una piccola polemica per il posizionamento dello spagnolo che, a detta del compagno lo avrebbe ostacolato nel suo ultimo giro in Q3 – alla rossa non resta che aggrapparsi alla speranza che stavolta sia il ritmo in gara e la migliore gestione delle gomme a permettere un recupero.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) deluso dopo le qualifiche

PASSO GARA Di certo c’è che è proprio su questo che si sono concentrati i tecnici del Cavallino, che nelle prove libere 3 hanno scelto di rinunciare alla simulazione qualifica per regalare ai due piloti un po’ di tempo extra per girare con le Pirelli Medium, mescole che realisticamente saranno usate nel GP di domani. Se basterà o se i risultati saranno deludenti come a Jeddah, quando la SF-23 è naufragata una volta montate le Hard, lo scopriremo soltanto in pista.

VEDI ANCHE

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

PARLA FRED “La qualifica di oggi – ha spiegato in proposito il team principal della rossa, Frederic Vasseur – è stata estremamente serrata e purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto per noi. In Q3 eravamo al limite col tempo verso la fine della sessione e così abbiamo evitato di fare il giro di preparazione con Charles, mentre Carlos non è riuscito a mettere insieme il giro, perdendo un paio di decimi in curva 1, senza i quali sarebbe potuto essere secondo o terzo. I punti comunque si assegnano domani e dopo Gedda abbiamo lavorato per ottenere una prestazione costante e solida dalla SF-23 a livello di passo gara. Ci concentreremo soprattutto su noi stessi e prepareremo la gara nel modo migliore per rimontare. I sorpassi non sono facili qui, ma sappiamo che può essere una corsa imprevedibile”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/04/2023