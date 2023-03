F1 Melbourne, la Ferrari inizia con cauto ottimismo: "Siamo nella giusta direzione"

L’inizio del weekend del GP Australia è stato, per quanto possibile, ancora più indecifrabile di quanto non accada in ogni normale venerdì di gara: a una prima sessione con una pista ancora piuttosto sporca e interrotta da ben due bandiere rosse, ha fatto seguito un secondo turno di libere caratterizzato dall’arrivo della pioggia dopo meno di 15 minuti. Nonostante le pochissime indicazioni raccolte in pista, la Scuderia Ferrari – che oggi ha provato con più convinzione su entrambe le SF-23 il nuovo fondo che era stato solo brevemente testato a Jeddah – muove però i primi passi con cauto ottimismo.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

GIUSTA DIREZIONE Moderatamente soddisfatto della direzione intrapresa nella scelta dell’assetto è Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso le PL2 al secondo posto dietro ad Alonso e davanti a Verstappen, mentre nella prima (probabilmente più indicativa) sessione era stato quinto a mezzo secondo da Max, ma su tempi molto vicini a quelli di Hamilton, Perez e Alonso. “Abbiamo esplorato – ha spiegato Charles – diverse configurazioni di setup ed è stato interessante perché ho la sensazione che stiamo andando nella giusta direzione. Questo ovviamente non significa che abbiamo lo stesso passo dei nostri rivali, che sembrano ancora davanti. C’è ancora molto lavoro da fare prima di poterci dire in condizione di poter combattere con loro, ma continueremo a mettere tutte le nostre energie sul fare degli ulteriori passi avanti”.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) in azione

SPINGERE AL MASSIMO Dello stesso avviso del compagno di squadra è anche Carlos Sainz, che tra l’altro è riuscito a completare qualche giro in simulazione gara alla fine delle PL1, pur chiudendo alle spalle di Leclerc in entrambi i turni di libere: “Questo venerdì è stato in parte compromesso dalla pioggia che è caduta nella seconda sessione. Noi abbiamo deciso di non girare più di tanto sul bagnato e di prepararci bene per domani (non è previsto il ritorno della pioggia, ndr). Per il resto, la prima ora è stata molto utile perché abbiamo provato diverse configurazioni di setup con l’obiettivo di migliorare il feeling con la macchina e di conoscere meglio il pacchetto che abbiamo a disposizione in questo momento. Stiamo spingendo al massimo per massimizzarne il potenziale e sono fiducioso per il resto del weekend”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/03/2023