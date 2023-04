Ferrari, parla Vasseur: "Frustrati perché non ci hanno fatto parlare, ma la SF-23 migliora"

Il bicchiere di Frederic Vasseur non può essere pieno visto il doppio zero incassato da Charles Leclerc e Carlos Sainz in gara a Melbourne. Il team principal della Ferrari ha infatti commentato a caldo l’incidente dello spagnolo con il suo connazionale e amico Fernando Alonso, che ha causato una penalità-beffa – Carlos l’ha definita come la più ingiusta che abbia mai visto in Formula 1 – che lo ha estromesso dalla zona punti nonostante una gara gagliarda in rimonta.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: il caos alla terza partenza

VASSEUR SU SAINZ “Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, avevamo recuperato bene – ha spiegato il manager francese ai microfoni Sky nel dopogara – dopo che Carlos aveva avuto sfortuna con la Safety Car e poi con la bandiera rossa. Ha rimontato con un pit-stop extra, ma il passo era buono. La penalità l’abbiamo incassata e possiamo discutere per ore se fosse giusta o no, ma la frustrazione deriva anche dal fatto che non c’hanno dato il tempo di parlarne. La scorsa volta invece con Fernando (dopo la scelta di penalizzarlo a Jeddah salvo poi restituirgli il podio, ndr) è stata presa una decisione diversa. Responsabilità? Se chiedete nel paddock il 50% delle persone lo definirà come un incidente di gara. Alcuni diranno che è colpa di Carlos, ma come minimo la cosa più importante in questa situazione sarebbe stata discuterne con entrambi i piloti”.

VEDI ANCHE

F1 GP Australia 2023, Melbourne: il ritiro di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

ASPETTATIVE Dopo un breve commento sull’incidente al via di Leclerc (“Anche lui è frustrato, è stato un incidente di gara e non ha dato la colpa a Stroll”) quello che resta della pazza domenica a Melbourne è però il discreto miglioramento sul piano del ritmo, anche con le gomme più dure: “Il risultato non riflette i progressi che abbiamo fatto come squadra. C’è stato un passo avanti in termini di performance e, ancora più importante, abbiamo avuto un passo gara solido e costante con le diverse tipologie di gomma, incluse le Hard. Solo la qualifica di ieri non ha mostrato il nostro vero potenziale e torniamo a Maranello consapevoli che stiamo andando nella giusta direzione. Adesso avremo davanti tre settimane da sfruttare per continuare ad ottimizzare e a sviluppare la SF-23 in vista delle prossime gare”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/04/2023