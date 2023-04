Verstappen, la posizione sulla griglia di partenza è regolare per pochi centimetri

Tra i tanti episodi che hanno movimentato il finale del GP Australia c'è anche la posizione di Max Verstappen sulla griglia di partenza in occasione dell'ultimo riavvio della gara, dopo la sospensione con bandiera rossa per l'incidente di Kevin Magnussen. L'olandese, per difendersi dallo spunto di Lewis Hamilton, ha parcheggiato la sua Red Bull in maniera molto aggressiva, già puntata verso la traiettoria dell'avversario. Non solo: l'olandese si è fermato con la sua monoposto molto più avanti rispetto ai rivali, con l'ala anteriore ben oltre la linea bianca della casella. Il tutto ottimamente ripreso dagli spettatori presenti sulla tribuna in quel tratto del circuito dell'Albert Park.

COSA DICE IL REGOLAMENTO Dopo che nelle prime due gare del 2023 Esteban Ocon e Fernando Alonso sono incappati in delle penalità per l'errato posizionamento all'interno delle caselle della griglia di partenza, in molti hanno pensato che lo stesso Verstappen potesse incappare in 5s di punizione che, dato il finale dietro la Safety Car, avrebbero avuto un peso enorme sul suo risultato finale. In realtà, il regolamento sportivo spiega che per esserci un'infrazione ''qualsiasi parte della zona di contatto degli pneumatici anteriori deve essere al di fuori delle linee (anteriori e laterali) al momento del segnale di partenza''. Il pilota della Red Bull non ha dunque commesso infrazione in quanto una porzione delle sue ruote anteriori tocca la linea bianca. Nei casi precedenti, i due piloti erano invece completamente usciti dalla linea laterale, tanto che per rendere più semplice la vita ai piloti proprio a partire da Melbourne le caselle di partenza sono state allargate di una ventina di centimetri.

DEA BENDATA I piloti si sono lamentati della scarsa visibilità che hanno dall'interno degli attuali abitacoli e dunque la manovra di Verstappen è qualcosa a metà tra il prodigio e la fortuna. Lo stesso pilota ha poi ammesso che quel posizionamento al limite è stato in parte frutto del caso: ''Ad essere onesto, penso di aver frenato un po' in ritardo e poi ho perso un po' il riferimento. Ma poi ho guardato e ho pensato: 'Ah, ho ancora un po' più di spazio.' Quindi in realtà sono andato un po' avanti. Era davvero al limite. Ma al limite non è oltre il limite! Anche con il sole era piuttosto difficile alla fine. La visibilità, specialmente alla curva 1 e alla curva 3, era piuttosto complessa''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/04/2023