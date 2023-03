Formula 1 GP Australia 2023, Gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP d'Australia a Melbourne: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP AUSTRALIA IN TV Il terzo appuntamento del mondiale di Formula 1 2023 già rappresenta l'ultima spiaggia per la Ferrari. Lo scorso anno la rossa fu addirittura dominante sulla pista cittadina di Melbourne, ma i presupposti di questa stagione non sembrano essere altrettanto rosei per Charles Leclerc e Carlos Sainz. I favoriti per il GP, dunque, saranno altri, con i piloti della Red Bull, Max Verstappen e Sergio Perez, sempre in prima fila nei pronostici, seguiti dal sorprendente Fernando Alonso con l'Aston Martin e dai due piloti Mercedes Lewis Hamilton e George Russell.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 31 marzo

Prove libere 1: 3.30 – 4.30 (Live MotorBox dalle ore 3.15)

Prove libere 2: 7.00 – 8.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

Sabato 1 aprile

Prove libere 3: 3.30 – 4.30 (Live MotorBox dalle ore 3.15)

Qualifiche: 7.00 – 8.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

Domenica 2 aprile

Gara: 7.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 1 aprile

Qualifiche: 14.00

Domenica 2 aprile

Gara: 15.00

La pista dell'Albert Park misura 5.303 metri, la stessa lunghezza del tracciato con il layout tenuto fino al 2019 ma un po' ne sono stati aggiunti alla staccata di curva 11 (fino al 2019 curva 13), la cosiddetta curva Ascari, e un po' ne sono stati tolti raddrizzando la chicane Clark, un tempo curva 9 e 10, e ora praticamente un rettilineo dove sarà consentito l'uso del DRS. Saranno addirittura 4 le zone DRS, attivabili grazie a due detection point tra curva 6 e 7 e tra curva 12 e 13. Inaugurato nel 1996, il tracciato cittadino di Melbourne è da allora ininterrottamente sede del Gran Premio d’Australia, prima disputato ad Adelaide. Il record della pista è l'1.17.868 con cui Charles Leclerc lo scorso anno ottenne la pole position al volante della Ferrari. Del monegasco anche il primato in gara: 1'20''260, semrpe risalente al GP del 2022.

pioggia, sereno e variabile, è questo l'incertissimo meteo che attende la Formula 1 a Melbourne, dove rispetto al solito sole e al caldo tipico di fine estate, vi saranno temperature comprese tra i 9 e i 23°. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 31 marzo: temperature: max 19°, min 12°; precipitazioni sparse, precipitazioni 50%, umidità 68%, vento 14 km/h.

Sabato 1 aprile: temperature: max 16°, min 9°; per lo più nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 62%, vento 14 km/h.

Domenica 2 aprile: temperature: max 19°, min 10°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 51%, vento 11 km/h

28/03/2023