F1 2023 "Team mate battle" - Le sfide in qualifica e in gara, squadra per squadra

TEAM MATE BATTLE Battere il proprio compagno di squadra è il primo compito in assoluto di ogni pilota di Formula 1, per dimostrare chi - a parità di mezzo tecnico - è il più forte. Andiamo a vedere, squadra per squadra, chi è davanti nei confronti in qualifica, in gara e nelle F1 sprint. Una precisazione: non conta la posizione in griglia (che potrebbe essere peggiore in caso di penalità per cambio di componenti) bensì la prestazione assoluta in qualifica. In questi casi verrà usato un asterisco.

Statistiche aggiornate alle qualifiche del GP del Bahrain 2023

I dieci team del Mondiale 2023 di Formula 1

F1 2022, GP Austria: la partenza della gara Sprint

Red Bull Racing

Qualifiche:

Max Verstappen 1 (BRN)

Sergio Perez 0 (-)

F1 Sprint:

Max Verstappen 0 (-)

Sergio Perez 0 (-)

Gara:

Max Verstappen 0 (-)

Sergio Perez 0 (-)

Scuderia Ferrari

Qualifiche:

Charles Leclerc 1 (BRN)

Carlos Sainz 0 (-)

F1 Sprint:

Charles Leclerc 0 (-)

Carlos Sainz 0 (-)

Gara:

Charles Leclerc 0 (-)

Carlos Sainz 0 (-)

Mercedes AMG

Qualifiche:

Lewis Hamilton 0 (-)

George Russell 1 (BRN)

F1 Sprint:

Lewis Hamilton 0 (-)

George Russell 0 (-)

Gara:

Lewis Hamilton 0 (-)

George Russell 0 (-)

Alpine F1 Team

Qualifiche:

Esteban Ocon 1 (BRN)

Pierre Gasly 0 (-)

F1 Sprint:

Esteban Ocon 0 (-)

Pierre Gasly 0 (-)

Gara:

Esteban Ocon 0 (-)

Pierre Gasly 0 (-)

La presentazione del Alpine F1 Team 2023 di Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren F1 Team

Qualifiche:

Lando Norris 1 (BRN)

Oscar Piastri 0 (-)

F1 Sprint:

Lando Norris 0 (-)

Oscar Piastri 0 (-)

Gara:

Lando Norris 0 (-)

Oscar Piastri 0 (-)

VEDI ANCHE

Alfa Romeo Racing

Qualifiche:

Valtteri Bottas 1 (BRN)

Guanyu Zhou 0 (-)

F1 Sprint:

Valtteri Bottas 0 (-)

Guanyu Zhou 0 (-)

Gara:

Valtteri Bottas 0 (-)

Guanyu Zhou 0 (-)

Aston Martin F1 Team

Qualifiche:

Fernando Alonso 1 (BRN)

Lance Stroll 0 (-)

F1 Sprint:

Fernando Alonso 0 (-)

Lance Stroll 0 (-)

Gara:

Fernando Alonso 0 (-)

Lance Stroll 0 (-)

Haas F1 Team

Qualifiche:

Kevin Magnussen 0 (-)

Nico Hulkenberg 1 (BRN)

F1 Sprint:

Kevin Magnussen 0 (-)

Nico Hulkenberg 0 (-)

Gara:

Kevin Magnussen 0 (-)

Nico Hulkenberg 0 (-)

Scuderia AlphaTauri

Qualifiche:

Yuki Tsunoda 1 (BRN)

Nyck De Vries 0 (-)

F1 Sprint:

Yuki Tsunoda 0 (-)

Nyck De Vries 0 (-)

Gara:

Yuki Tsunoda 0 (-)

Nyck De Vries 0 (-)

Williams Racing

Qualifiche:

Alex Albon 1 (BRN)

Logan Sargeant 0 (-)

F1 Sprint:

Alex Albon 0 (-)

Logan Sargeant 0 (-)

Gara:

Alex Albon 0 (-)

Logan Sargeant 0 (-)

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/03/2023