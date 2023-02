F1 2023, Sky Sport annuncia i cinque GP trasmessi in diretta in chiaro su TV8

Dopo la grande abbuffata di Formula 1 dello scorso weekend quando, in Bahrain, sono andati in scena i primi e unici tre giorni di test precampionato, adesso è il momento di fare sul serio per concentrarsi sulla stagione vera e propria. E come accade per i team di F1, anche la squadra di Sky Sport scalda i motori in vista del primo spegnimento dei semafori del 2023, in programma nel fine settimana del 5 marzo proprio sul circuito bahreinita di Sakhir: la pay-tv satellitare, che detiene i diritti esclusivi della Formula 1 in Italia fino al 2027, ha infatti comunicato quali gare saranno trasmesse in diretta in chiaro su TV8.

CINQUE GP SU TV8 Gli appassionati che vorranno godersi le gare del Mondiale F1 in diretta senza abbonarsi a Sky o a Now (il servizio che offre i canali della pay-tv satellitare in streaming sul web) dovranno aspettare un po’. Il primo GP in chiaro su TV8 sarà quello di Emilia Romagna di scena a Imola il 21 maggio, a cui seguiranno il GP di Spagna del 4 giugno, il GP d’Ungheria del 30 luglio, il GP d’Italia a Monza del 3 settembre e il GP del Messico del 29 ottobre. Per tutte le altre 18 gare del calendario sarà comunque garantita sul canale 8 del digitale terrestre la differita integrale, solitamente in onda a circa tre ore (salvo casi particolari e cambi di palinsesto) dalla partenza del GP. Altra interessante novità sarà l’ingresso nel team da parte di Ivan Capelli, ex pilota Ferrari in F1 ed ex apprezzato commentatore tecnico quando i GP venivano trasmessi in chiaro sui canali Rai.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/02/2023