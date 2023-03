La Formula 1 spegne la "F1 TV" in Italia: niente più replay integrali dei GP per gli abbonati

Brutte notizie per gli abbonati italiani all’applicazione ufficiale della Formula 1. Fino a quest’anno, infatti, insieme all’abbonamento ai contenuti premium dell’app F1 era dato libero accesso ai video della F1 TV: dopo la mezzanotte del giorno in cui si disputavano prove libere, qualifiche e gara, venivano infatti caricati sul portale F1TV i replay integrali di tutte le sessioni, con la possibilità di accedere alle telecamere on board di tutti e venti i piloti in pista e ascoltare i team radio senza il filtro della regia internazionale. A partire da venerdì 24 marzo, però, questa possibilità sarà negata per tutta la durata della stagione.

La home page di F1 TV al 23 marzo 2023, ultimo giorno per accedere ai contenuti del Mondiale 2023

LA NOVITÀ A confermare la novità è stata proprio la Formula 1 che, in mattinata, ha inviato una nota per informare gli abbonati della scelta di “spegnere” i replay della F1TV in Italia, a San Marino e a Città del Vaticano, territori in cui i diritti di trasmissione appartengono in via esclusiva a Sky fino al 2027: “Cambiamo periodicamente la disponibilità dei contenuti e delle funzionalità della nostra applicazione in modo da riflettere al meglio gli obblighi contrattuali con i nostri partner televisivi. Per questo, a partire dal 24 marzo 2023, i replay integrali delle sessioni non saranno più disponibili per la visione fino al 1° gennaio del prossimo anno. Questa misura si applica ai GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita 2023”. Una misura del genere è stata prevista anche per la Germania, la Spagna e il Regno Unito, mentre F1TV Pro (che consente di vedere le sessioni anche in diretta) resta disponibile, tra gli altri, in Francia, Austria, Grecia e negli Stati Uniti.

VEDI ANCHE

L'app ufficiale della Formula 1 | Foto: F1.com

COSA RESTA NELL'ABBONAMENTO? “Avrete ancora pieno accesso – si legge nella nota inviata agli abbonati – al live timing, che include la mappa della pista, i team radio, i tempi dei settori e dei microsettori, ma anche alle gare storiche dell’archivio F1, agli show pre e post gara e a tutti i documentari”. I contenuti premium dell’app ufficiale F1 costano 26.99€ all’anno o, in alternativa, 2.99€ al mese, ma sarà garantita la possibilità di recedere con il rimborso della quota parte di abbonamento non goduto: “Ci scusiamo per l’inconveniente causato da questa modifica. Se vorrete cancellare la sottoscrizione, non ci saranno ulteriori pagamenti richiesti e potrete continuare a utilizzare l’abbonamento fino alla sua scadenza. Se vorrete recedere immediatamente, sarete invece rimborsati per la quota di abbonamento restante”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/03/2023