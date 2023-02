Le novità Brembo per il Mondiale F1 2023: freni più leggeri e potenti

L’inizio di un nuovo Mondiale di Formula 1 porta sempre con sé tante novità tecniche e sportive. E anche se nel 2023 non assistiamo a una rivoluzione dei regolamenti rispetto all’anno precedente, tutti i team e i fornitori hanno lavorato per migliorare ulteriormente i prodotti della scorsa stagione. È questo un discorso che vale anche per Brembo, l’azienda leader nel settore degli impianti frenanti che, per il secondo anno consecutivo, fornisce pinze prodotte dalle aziende del gruppo a tutti e dieci i team di F1. Non senza alcune importanti novità…

F1 2023, il nuovo logo Brembo Racing

FRENI A… DIETA Persino un’azienda con un’esperienza di 48 anni in Formula 1, 27 titoli Piloti, 32 costruttori e la vittoria in 485 GP (poco meno della metà di quelli disputati nella storia della categoria) non smette mai di imparare e migliorarsi. E dopo la rivoluzione del 2022 in cui ha portato in pista prodotti del tutto nuovi, Brembo inizia la nuova stagione con una sostanziale riduzione del peso dei suoi impianti freno. Se i dischi rimangono con un diametro che va dai 278mm ai 328mm all’anteriore e dai 266mm ai 280 al posteriore e con uno spessore di 32mm, la grande novità sta nell’alleggerimento complessivo del sistema che permetterà ai team di risparmiare 300-350 grammi su ogni auto. Un vantaggio anche per quei team che sono già al di sotto del limite di 798kg di peso, che possono giocare con il posizionamento delle zavorre e migliorare il bilanciamento complessivo della macchina.

F1 2023: disco freno anteriore Brembo

PIÙ COPPIA Ricercare la leggerezza dell’impianto frenante non significa però rinunciare all’efficienza. Gli ingegneri Brembo hanno infatti ottimizzato il design dei componenti, lavorato sulle geometrie, sui materiali in carbonio e sul disegno delle pinze, prevedendo comunque un complessivo incremento del 5% della coppia frenante. E poi c’è il fiore all’occhiello del monopolio di fatto nella fornitura delle nuove pinze a sei pistoni, visto che nove team utilizzano un prodotto marchiato Brembo mentre il decimo è cliente di AP Racing, azienda inglese con sede a Coventry che è comunque controllata dal gruppo bergamasco. La metà dei piloti dello schieramento avranno inoltre a disposizione anche l’unità by-wire realizzata dai progettisti Brembo e AP, che serve a ricaricare la batteria ricavando energia dalla frenata delle ruote posteriori.

L'evoluzione dei dischi freno Brembo in Formula 1

PERSONALIZZAZIONE Anche per quest’anno – nel 2022 ce ne aveva parlato l’ingegnere Andrea Algeri in un’intervista realizzata al Red Bull Ring – la vera sfida resta poi quella di continuare a garantire la grande personalizzazione richiesta dai team sulle pinze freno, che sono disegnate su indicazione dei progettisti delle dieci squadre in modo da sposare al meglio le caratteristiche delle singole auto. Un lavoro sartoriale ed estremamente delicato, visto che alcune squadre prediligono materiali più rigidi e più pesanti, mentre altre preferiscono privilegiare la leggerezza.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/02/2023