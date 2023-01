Steiner e il nuovo ruolo di Schumacher: "A volte un passo indietro è due passi avanti"

Dopo un anno ricco di tensioni, alimentate soprattutto dallo zio Ralf, le strade di Mick Schumacher e della Haas si sono separate. La scuderia americana ha preferito puntare sull'esperienza del rientrante Nico Hulkenberg, mentre il tedesco ha trovato posto come pilota di riserva alla Mercedes. Un ruolo che gli permette di mantenere un piede in F1 e che potrebbe fargli da trampolino per una nuova esperienza da titolare, come ha ammesso anche il suo ex team principal Gunther Steiner.

UNA BUONA POSIZIONE L'altoatesino ne ha parlato ai microfoni dell'emittente tedesca RTL: ''Penso che sia in una buona posizione con la Mercedes. La Mercedes ha molti team fratelli. De Vries è salito sulla Williams e ha ottenuto un sedile all'AlphaTauri attraverso questo percorso. Schumacher è in una buona posizione. Spero per il bene di ciascun pilota che non ci siano occasioni in cui siano impossibilitati a guidare. Ma se c'è una possibilità, Mick può sedersi e guidare. A volte un passo indietro è due passi avanti. Si è messo in una buona posizione con una squadra in cui ha le migliori possibilità per un posto da pilota titolare in futuro''.

VEDI ANCHE

SEPARAZIONE SENZA RISSA Ma quali sono i rapporti con Schumacher dopo la decisione di appiedarlo presa lo scorso autunno? Steiner garantisce che siano rimasti buoni, grazie al modo in cui la situazione è stata affrontata da entrambe le parti: ''Sono cose che succedono nella vita. Puoi rompere, ma questo non significa che debba finire in una rissa. Alla fine abbiamo giocato entrambi a carte scoperte ed è per questo credo che ci parliamo ancora e ci salutiamo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/01/2023