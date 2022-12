Toto Wolff e quel debole per Schumacher: "Mi ha sempre impressionato"

L'annuncio dell'ingaggio di Mick Schumacher come terzo pilota da parte della Mercedes non ha sorpreso nessuno. Fin da quando è diventato chiaro che la Haas non avrebbe confermato il tedesco e che anche il rapporto con la Ferrari Driver Academy si sarebbe chiuso a fine 2022, Toto Wolff ha espresso pubblicamente l'interesse della Mercedes a intervenire in soccorso del figlio del sette volte iridato. Complice l'addio all'ex riserva Nyck De Vries, ingaggiato come pilota titolare dall'AlphaTauri, trovare un posto per Schumacher nell'organigramma Mercedes non è stato poi così difficile.

LA STIMA DI TOTO Intervenuto nel podcast Beyond the Grid prima dell'annuncio ufficiale dell'ingaggio di Schumacher, Wolff ha spiegato ancora una volta il suo apprezzamento per Schumacher: ''Mi piace molto Mick e mi piace la famiglia - come hanno cresciuto i loro figli con questo nome incredibilmente famoso - e penso che meriti una possibilità''. Secondo l'austriaco, passare una stagione ''dietro le quinte'' di un top team come la Mercedes potrebbe far bene a Mick: ''Ha vinto il titolo di F2 e non è facile. Le cose possono andare contro di te nei tuoi primi anni in F1. Era sotto pressione per ottenere risultati e questo non aiuta, e la F1 è brutale. Forse, in un certo senso, avere un anno di pausa come terzo pilota – simile a quello che Daniel Ricciardo sta facendo con la Red Bull – può essere utile per rivalutare te stesso e portarti in un posto migliore e, si spera, trovare di nuovo un posto''.

COLPITO DA SUBITO Wolff conosce Schumacher ormai da diversi anni e ha spiegato di essere rimasto colpito dal tedesco fin dai primi incontri: ''Mi ha sempre impressionato per la sua personalità. La prima volta che l'ho incontrato era al suo primo anno in F3 europea, a Hockenheim, ed era solo una brava persona. Poi ha vinto la F3 e ha vinto la F2 e questo non può venire fuori dal nulla''.

VEDI ANCHE

F1 GP Europa 2012, Valencia: Michael Schumacher (Mercedes) festeggia sul podio per l'ultima volta

NO AI PARAGONI Dopo aver provato a ripercorrere i passi del padre con la Ferrari, curiosamente Schumacher è finito nella scuderia con cui l'illustre genitore ha disputato le sue ultime stagioni in F1. Wolff entrò in Mercedes come azionista nel 2013, quando l'esperienza in pista di Michael era già finita, e non vuole fare paragoni tra Mick e Michael: ''Ovviamente ognuno è diverso, e non renderei giustizia a Mick né a Michael commentando qui i loro personaggi. Certamente Mick è un giovane intelligente che sa guidare''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/12/2022