Ufficiale: Schumacher non fa più parte della Ferrari Driver Academy e passa alla Mercedes

Attraverso un comunicato diffuso questa mattina, la Ferrari e Mick Schumacher hanno reso noto di aver deciso di comune accordo di terminare la loro collaborazione che durava da quattro anni. Una notizia che era ormai nell'aria da tempo, rafforzata dalla decisione della scuderia Haas di sostituire per la stagione 2023 il figlio del grande Michael con Nico Hulkenberg.

F1 GP Giappone 2022, Suzuka: Mick Schumacher a muro dopo la bandiera a scacchi delle PL1 | Foto: Twitter: @F1

VITTORIE E DELUSIONI L'ingresso di Schumacher nella Ferrari Driver Academy era avvenuto nel 2019, accompagnando il debutto in F2 del tedesco con la scuderia Prema Racing. Dopo un primo anno di ambientamento, Mick nel 2020 ha vinto tre gare e conquistato il titolo di categoria. Le buone prestazioni messe in mostra gli sono valse il passaggio in F1, con l'ingaggio da parte della Haas. Con la scuderia americana il tedesco ha disputato 43 gran premi e ottenuto 12 punti, ottenendo come miglior piazzamento il sesto posto nel GP Austria di quest'anno. Schumacher non è però riuscito a convincere i vertici della Haas a confermarlo per un terzo anno, pagando soprattutto gli errori e gli incidenti avuti durante l'anno.

FUTURO IN MERCEDES Per sua fortuna, Schumacher non resta però senza nulla in mano. Come anticipato da Toto Wolff nelle scorse settimane, la Mercedes lo ha ingaggiato come pilota di riserva. L'annuncio è arrivato a ruota del comunicato Ferrari: ''Sono entusiasta di far parte team Mercedes come pilota di riserva per il 2023 e farò il massimo per contribuire alle loro prestazioni in questo ambiente molto competitivo e professionale. Lo considero un nuovo inizio'' le prime parole del tedesco. Presente con lui nella foto di rito della firma del contratto anche il team principal austriaco, che ha dichiarato: ''Mick è un giovane pilota di talento e siamo lieti di averlo nel Team. È un gran lavoratore, ha un approccio calmo e metodico ed è ancora affamato di imparare e migliorare come pilota. Queste sono tutte qualità importanti e siamo entusiasti che ci aiuti a sviluppare la W14. Sappiamo anche che con due anni di esperienza nelle corse in Formula 1 al suo attivo, sarà pronto a salire in macchina con breve preavviso per sostituire Lewis o George, in caso di necessità''.

L'ESEMPIO DI DE VRIES Il nuovo ruolo permetterà a Schumacher di rimanere a stretto contatto con il mondo della F1. In precedenza, il pilota di riserva della Mercedes era Nyck De Vries. L'olandese ha avuto modo di prendere parte a diverse sessioni di prove libere, alternandosi al volante di tutte le scuderie che montano la power unit della casa di Stoccarda (oltre alle Frecce d'Argento, anche Aston Martin, McLaren e Williams). Inoltre, De Vries ha sostituito Alex Albon nel GP Italia, ottenendo un ottimo nono posto che ha messo in luce le sue qualità, tanto da convincere addirittura la Red Bull a ingaggiarlo come titolare nel 2023 per la sua scuderia junior, ossia l'AlphaTauri.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/12/2022