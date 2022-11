Schumacher-Mercedes, un matrimonio che s'ha da fare. Wolff: "Vediamo se possiamo fare qualcosa"

SULLE ORME DEL PADRE Dopo i primi passi del nuovo progetto mossi assieme al padre Michael nel triennio 2010-2012, ora sembra che la Mercedes sia pronta ad accogliere Mick Schumacher. Il tedesco, rimasto senza un sedile dopo la decisione della Haas di ingaggiare Nico Hulkenberg per il 2023, è alla ricerca di un posto come pilota di riserva per rimanere agganciato alla F1 in attesa che si presenti un'occasione per tornare sulla griglia di partenza e per sua fortuna si sta concretizzando l'opzione migliore.

L'AIUTO DI WOLFF A confermare l'interesse della Mercedes per il figlio del sette volte iridato è Toto Wolff in persona. Il numero 1 della scuderia, dopo aver già dichiarato nei giorni scorsi il legame che unisce la casa di Stoccarda con la famiglia Schumacher, ha spiegato chiaramento di stare lavorando per ingaggiare Mick in attesa che si concretizzi l'occasione di un posto da titolae: ''Merita un posto in griglia e non come collaudatore. Forse c'è un passaggio intermedio in cui giochiamo un ruolo. La famiglia Schumacher è strettamente legata alla Mercedes. David guida per la Mercedes, Ralf ha guidato per la Mercedes e anche Michael. E Mick è tedesco. Si adatta bene. Penso che meriti un posto in F1. Dobbiamo vedere se possiamo fare qualcosa. L'abbiamo già visto con piloti che si sono presi un anno sabbatico. Ci sono anche opportunità di test e lavori insieme agli ingegneri. È uno sforzo completamente diverso da quello a cui è abituato. Quindi ti formi una visione diversa delle cose e fai molta esperienza''. L'esempio più incoraggiante in questo senso è quello di Nyck De Vries, pilota di riserva proprio della Mercedes che dall'anno prossimo sarà titolare all'AlphaTauri.

VEDI ANCHE

LO STILE STEINER Riguardo la decisione della Haas, Wolff si è concesso una battuta sulla gestione dei piloti da paerte di Gunther Steiner: ''Questo è il suo stile di gestione. Viene dalla montagna, lì l'aria è più rarefatta. Non puoi sempre ragionare così bene''.L'austriaco ha però ammesso che anche il metodo di lavoro del collega altoatesino funziona: ''È autentico e ho già visto che questo stile può funzionare. Diversi percorsi portano al successo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/11/2022