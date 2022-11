Schumacher dopo il divorzio dalla Haas: "Sono molto deluso"

USCITA DI SCENA Nel corso della notte italiana, la Haas ha confermato la decisione di non rinnovare il contratto di Mick Schumacher, sostituendolo con Nico Hulkenberg. Il figlio di Michael esce così dalla F1 dopo due stagioni con la scuderie americana, ma nel suo futuro vuole ancora fare parte del Circus. Dopo l'ufficializzazione della decisione presa dal team guidato da Gunther Steiner, Schumacher ha affidato ai profili social le sue prime parole a riguardo.

DELUSIONE Utilizzando uno sfondo nero, Schumacher ha scritto: ''Questa sarà la mia ultima gara con il team Haas F1. Non nascondo che sono molto deluso dalla decisione di non rinnovare il contratto. Tuttavia, vorrei ringraziare sia la Haas F1 che la Ferrari per avermi dato questa opportunità. Quegli anni insieme mi hanno aiutato a maturare sia tecnicamente che personalmente. E soprattutto quando le cose si sono fatte difficili, ho capito quanto amo questo sport''.

VOGLIA DI RISCATTO Se il presente è dominato dalla delusione e dai forti sentimenti che vivrà nel corso della gara d'addio in programma questo weekend a Yas Marina, sede del GP Abu Dhabi, il futuro è visto come un'occasione di rivincita da parte di Schumacher: ''A volte è stato accidentato, ma sono costantemente migliorato, ho imparato molto e ora so per certo che merito un posto in F1. L'argomento è tutt'altro che chiuso per me. Le battute d'arresto ti rendono solo più forte. Il mio fuoco arde per la F1 e lotterò duramente per tornare sulla griglia di partenza''. Il 23enne ha concluso il messaggio con l'acronimo PTW che sta per Prove Them Wrong, ossia ''dimostra che si sbagliano''. Schumacher, che terminerà anche l'esperienza con la Ferrari Driver Academy, nel 2023 potrebbe ricoprire il ruolo di pilota di riserva, con Mercedes e Alpine come principali candidate.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/11/2022