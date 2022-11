Haas: Hulkenberg nuovo pilota ufficiale per il 2023, fuori Schumacher

CAMBIO CONFERMATO La Haas ha finalmente preso la sua decisione: nel 2023 Kevin Magnussen sarà affiancato da Nico Hulkenberg, che sostituisce Mick Schumacher. Confermate dunque le indiscrezioni delle ultime settimane che volevano l'ex pilota di Force India e Renault in vantaggio sul figlio del sette volte iridato. Si interrompe così dopo due anni un rapporto che ha visto Schumacher conquistare in tutto 12 punti, con il sesto posto nel GP Austria 2022 quale miglior risultato per il 23enne.

F1 GP Austria 2022, Spielberg: Mick Schumacher (Haas) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc

IL SALUTO DI STEINER Il team principal della Haas, Gunther Steiner, ha dedicato queste parole a Schumacher: ''Vorrei ringraziare Mick Schumacher per il suo contributo alla squadra negli ultimi due anni. Il pedigree di Mick nelle categorie junior era ben noto e ha continuato a crescere e svilupparsi come pilota durante il suo tempo con la Haas, culminando con i suoi primi punti in F1 all'inizio di questa stagione. Pur scegliendo di andare in direzioni separate per il futuro, l'intero team augura ogni bene a Mick per i prossimi passi della sua carriera e oltre''.

ESPERIENZA AL POSTO DI GIOVENTU' Con la scelta di Hulkenberg, la Haas si garantisce un pilota di 35 anni con quasi 200 gran premi alle spalle disputati tra il 2010 e il 2022. Il tedesco non disputa una stagione da pilota titolare dal 2019, ma tra il 2020 e il 2022 ha ricoperto il ruolo di riserva alla Force India/Aston Martin partecipando in totale a 5 gran premi, con un settimo e ottavo posto nel 2020. Quest'anno ha sostituito Sebastian Vettel, fermato dal Covid, nei primi due gran premi dell'anno. Nel curriculum vanta una pole position e 521 punti conquistati nel corso delle sue esperienze con Williams, Force India, Sauber, Renault e appunto Racing Point e Aston Martin. Fuori dalla F1, ha vinto in gioventù la Formula 3 Euro Series nel 2008 e la GP2 nel 2009, nonché la 24 Ore di Le Mans del 2015 al volante della Porsche.

LE PRIME PAROLE Hulkenberg, che scenderà in pista per la prima volta con la Haas nel corso della giornata di test in programma sul circuito di Yas Marina martedì 22 novembre, ha dichiarato: ''Sono molto felice di passare a un posto a tempo pieno con la Haas nel 2023. Mi sento come se non avessi mai veramente lasciato la F1. Sono entusiasta di avere l'opportunità di fare di nuovo ciò che amo di più e voglio ringraziare Gene Haas e Günther Steiner per la loro fiducia. Abbiamo del lavoro davanti a noi per poter competere con tutte le altre squadre di centroclassifica e non vedo l'ora di unirmi di nuovo a quella battaglia''.

F1 GP Arabia Saudita 2022, Jeddah: Nico Hulkenberg quest'anno ha sostituito Sebastian Vettel in Aston Martin, fermo per Covid

COPPIA ESPERTA Nel suo benvenuto a Hulkenberg, Steiner ha sottolineato il balzo in avanti in termini di esperienza della coppia piloti della Haas, che invece non più tardi dello scorso anno schierava addirittura due rookie come Schumacher e Nikita Mazepin: ''L'esperienza e la base di conoscenze che Nico porta al team sono evidenti, così come la reputazione di essere un grande qualificatore e un pilota solido e affidabile. Questi sono attributi che, quando li abbini all'esperienza di Kevin Magnussen, ci danno una formazione di piloti molto credibile e ben stagionata che crediamo aiuterà a spingere la squadra in avanti sulla griglia. Questo è ovviamente l'obiettivo ed è stata quell'ambizione che ha spinto il ritorno di Nico in F1: condivide la nostra visione e può essere un attore chiave insieme al resto del team per costruire sulle basi che abbiamo gettato quest'anno con il nostro ritorno nella battaglia per i punti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/11/2022