Hulkenberg verso la Haas, Schumacher Jr al capolinea: "Ripartire dal 2024".

I movimenti per l'ultimo sedile libero nella griglia del Mondiale 2023 non lasciano spazio a grandi dubbi: si attende l'annuncio di Hulk in Haas. Ma "Schumino" non molla il sogno F1 e pensa al 2024

È stato protagonista di un weekend discreto, ma con ogni probabilità non sarà sufficiente per mantenere il posto in casa Haas per il 2023. Le voci nel paddock si susseguono e sembra ormai sempre più chiaro che, per Mick Schumacher, non ci sarà un terzo anno al volante della monoposto del team statunitense, ormai in procinto di annunciare l’ingaggio di Nico Hulkenberg. Il 35enne probabilmente non è (più) il talento irresistibile che dieci anni fa sembrava destinato a lottare per la vittoria di gare e titoli mondiali ma, nonostante tre stagioni “a piedi” – nel 2019 con la Renault il suo ultimo campionato da titolare – e qualche apparizione da riserva per sostituire alcuni colleghi alle prese con il coronavirus, quello del tedesco resta un profilo di grande solidità, perfetto per bilanciare l’estro di Kevin Magnussen e portare a casa quel bottino di punti che quest’anno è talvolta mancato per inesperienza ed errori.

F1 GP Arabia Saudita 2022, Jeddah: Nico Hulkenberg quest'anno ha sostituito Sebastian Vettel in Aston Martin, fermo per Covid

MICK PENSA AL 2024 Insomma, quella di Abu Dhabi sarà con ogni probabilità la gara del capolinea per questa prima parte della carriera del figlio del leggendario Michael Schumacher, che a fine stagione dovrebbe anche chiudere i rapporti con quella Ferrari Driver Academy di cui è stato il principale esponente dopo la promozione di Charles Leclerc. Il 23enne, però, non sembra intenzionato a rinunciare al suo sogno in Formula 1 dopo sole due stagioni al volante della Haas, nonostante il non proprio elegante consiglio di Bernie Ecclestone. “In alcuni casi – ha spiegato il giovane tedesco – capisci che l’anno è quello buono, in altri non è così. Credo che questo 2022 non sia stato il mio anno, ma c’è ancora una gara da fare e darò il mio massimo ad Abu Dhabi”.

VEDI ANCHE

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: Mick Schumacher (Haas F1 Team) in lotta a centro gruppo

RISERVA IN ALPINE? Perso il sedile da titolare – l’impressione è che la scelta sia stata già presa da tempo e si aspetta solo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Hulkenberg, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, prima della gara di Yas Marina – l’obiettivo di Schumi Jr sarà quello di restare agganciato al treno F1. E se è molto difficile la pista che porta alla Williams, con Logan Sargeant già annunciato ufficiosamente da Jost Capito nell’attesa che prenda la Superlicenza Fia nell’ultima tappa F2 di Abu Dhabi, resta l’ipotesi di un ruolo da riserva, lo stesso che d’altronde ha permesso a “Hulk” di tenersi in forma in questi anni. L’ipotesi più accreditata sembrerebbe portare all’Alpine che, dopo aver perso Oscar Piastri, e aver ingaggiato Pierre Gasly al fianco del fumantino Esteban Ocon, avrà in rosa soltanto il giovane Jack Doohan come terzo pilota. “Non so se l’anno prossimo – ha concluso Mick Schumacher – sarò ancora qui, ma penso di meritarmelo. Se, però, la Haas non vorrà continuare con me, guarderò altre opzioni per ripartire nel 2024. La F1 è il posto dove voglio essere”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/11/2022