Schumacher può ancora sperare nella Williams, ma Ecclestone lo gela: "Cambi categoria"

SPERANZE AL LUMICINO L'attesa per la decisione della Haas riguardo il compagno di squadra di Kevin Magnussen nella prossima stagione è ormai agli sgoccioli. L'annuncio dovrebbe arrivare tra il GP Brasile e il GP Abu Dhabi, con Nico Hulkenberg dato in forte vantaggio su Mick Schumacher. Per il figlio del leggendario sette volte iridato le porte della F1 sembrano chiudersi dopo appena due anni, ma una speranza potrebbe ancora arrivare dalla Williams.

SARGEANT ALLA RICERCA DI PUNTI La scuderia britannica vuole promuovere il suo pilota di riserva Logan Sargeant come sostituto di Nicholas Latifi ma il 21enne americano, attualmente impegnato nel campionato di F2, non è ancora sicuro di ottenere i punti necessari per avere la super licenza di F1 (deve chiudere tra i primi sei della classifica finale). Nel fine settimana di Interlagos il programma prevede la sprint race al sabato e Sargeant scenderà in pista nel corso delle FP2 in programma al sabato mattino: ''L'esperienza che Logan otterrà è inestimabile e dargli un'altra opportunità è un buon investimento per il suo futuro'' ha dichiarato a riguardo Dave Robson, capo delle prestazioni della Williams.

SPERANZA PER SCHUMACHER A lasciare aperto uno spiraglio per Schumacher ci ha pensato Jost Capito, boss della Williams, il quale a Motorsport-magazin.com ha spiegato: ''Non è stato ancora deciso se Mick rimarrà alla Haas o meno, quindi la domanda con lui rimane aperta. Se Logan non ottiene la super licenza, allora tutti coloro che hanno esperienza e una super licenza saranno all'ordine del giorno''.

LA BOCCIATURA DI ECCLESTONE Chi invece ritiene che Schumacher dovrebbe mettersi il cuore in pace e rinunciare al sogno F1 è Bernie Ecclestone. L'ex supremo della F1, che ha vissuto in prima persona tutta l'epoca dei trionfi di papà Michael, ha spiegato all'emittente tedesca RTL: ''Il cognome Schumacher è il suo più grande fardello, ma Mick cerca di essere all'altezza del nome della sua famiglia nel miglior modo possibile. Penso che dovrebbe trovare un'altra categoria di corse e lasciare la F1''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/11/2022