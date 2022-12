Marko spiega il disinteresse Red Bull per Schumacher: "Non è mai stato un'opzione per noi"

Helmut Marko spiegato perché la Red Bull non ha mai preso in considerazione l'ingaggio di Mick Schumacher

Quando la permanenza di Mick Schumacher alla Haas ha iniziato a sembrare molto difficile, diversi team sono stati accostati al figlio del grande Michael. Tra questi anche la Red Bull, sia per un ingaggio da pilota titolare nella scuderia satellite AlphaTauri sia per un ruolo da riserva nella scuderia austriaca. Nessuna di queste piste si è concretizzata e ora il tedesco è molto vicino ad essere ingaggiato dalla Mercedes come terzo pilota alle spalle dei due titolari Lewis Hamilton e George Russell.

MAI CONSIDERATO In realtà, a differenza dei rivali della casa di Stoccarda, la Red Bull non ha mai preso in considerazione l'ingaggio di Schumacher. A spiegarne i motivi è stato Helmut Marko, il quale ha anche sottolineato perché la scelta sia invece ricaduta su Daniel Ricciardo: ''Non è mai stato un'opzione per noi, perché ha sempre fatto parte del programma Ferrari. Ecco perché non era interessante per noi - ha dichiarato a Sport Bild - Questo soprattutto perché il nostro pilota di riserva deve partecipare a molti eventi sponsorizzati negli Stati Uniti. Ricciardo è quindi la persona giusta con il suo profilo e la sua immagine''.

GROSSA OCCASIONE L'interesse della Mercedes rappresenta però un'importante occasione per Schumacher. Se, come appare probabile, Toto Wolff lo ingaggerà come pilota di riserva, il tedesco avrà modo di rimanere agganciato al mondo della F1, con anche la possibilità di scendere in pista in un weekend di gara. Lo ha sottolineato anche l'ex pilota Marc Surer in un'intervista a Champ1: ''Immaginiamo l'occasione che avrebbe se uno dei due piloti titolari si ammala. All'improvviso starebbe probabilmente gareggiando in squadra con uno dei migliori piloti della griglia''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/12/2022