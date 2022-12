Vettel boccia il trattamento della Haas verso Schumacher: "Non era l'ambiente migliore"

C'è un rapporto speciale che lega Sebastian Vettel a Mick Schumacher e questo ha fatto sì che il quattro volte iridato abbia vestito i panni del mentore per il figlio del grande Michael nel corso delle sue prime due stagioni in F1. Curiosamente, entrambi sono usciti di scena contemporaneamente dal Circus: mentre Vettel, però, ha preso la decisione di ritirarsi dopo tanti anni di gran premi, la giovane carriera di Schumacher ha dovuto suo malgrado subire un brusco stop dopo la decisione della Haas di sostituirlo nel 2023 con il rientrante Nico Hulkenberg.

HAAS BOCCIATA In un'intervista rilasciata a ServusTv, Vettel ha parlato del suo rapporto speciale con Mick: ''Michael Schumacher è il mio idolo, ecco perché conosco Mick da molti anni. Ovviamente è un peccato per lui che la sua carriera in F1 non continui il prossimo anno''. Riguardo le difficioltà incontrate dal giovane connazionale, l'ex pilota dell'Aston Martin ha aggiunto: ''Potrebbe essere qualcuno che ha bisogno di un po' più di tempo per imparare alcune cose e anche di un buon ambiente. Non credo che avesse l'ambiente migliore, quindi vorrei che tornasse in futuro e trovasse un posto migliore in quel senso''. Parole che sanno di bocciatura per la gestione del pilota da parte della Haas e del suo team principal Gunther Steiner, fortemente criticato in particolare dallo zio di Mick, ossia Ralf Schumacher.

LA CHANCE MERCEDES A ridare speranza a Schumacher sono stati la Mercedes e Toto Wolff, intervenuti tempestivamente ingaggiandolo come terzo pilota. Un ruolo ovviamente secondario, ma che permetterà al tedesco di rimanere nell'ambiente della F1 con la possibilità che si aprano occasioni importanti, come accaduto al predecessore in quel ruolo, Nyck De Vries. A riguardo, Vettel ha commentato: ''Ora tocca a lui lavorare molto duramente e poi tornare più forte. Ovviamente spero che possa farcela, perché ha il potenziale, lo ha senza dubbio. È un ruolo completamente diverso. Ovviamente il terzo pilota non è quello che vuoi, perché non corri. Ma va bene perché penso che ora abbia l'opportunità di imparare molto dalla squadra e dagli altri piloti''. Nel frattempo, Vettel e Schumacher si ritroveranno alla prossima Race of Champions, dove gareggeranno assieme difendendo i colori della Germania.

Pubblicato da Luca Manacorda, 22/12/2022