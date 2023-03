Gli ascolti tv del GP Bahrain 2023

Avvio di stagione completamente opposto a quello del 2022 per la Ferrari. Lo scorso anno il GP Bahrain si concluse con una doppietta della Rossa, mentre quest'anno è stata la Red Bull a conquistare - con ampio margine - le prime due posizioni, mentre Charles Leclerc si è dovuto ritirare e Carlos Sainz non è riuscito a salire sul podio. Il tutto, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni anche sugli ascolti tv della gara di Sakhir.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 16 sui canali di SkySport, sono stati 1.385.000 gli spettatori medi, per l'11,3% di share. La differita serale andata in onda in chiaro su Tv8 si è invece fermata a 1.150.000 telespettatori, per il 6,1% di share. Andando a fare un confronto con il 2022, la diretta non sfigura: 12 mesi fa i canali SkySport raccolsero infatti 1.600.000 spettatori, per il 10,8% di share. Il peso della debacle del Cavallino Rampante è invece evidente nella differita: un anno fa Tv8 totalizzò una platea praticamente doppia, con 2.241.000 spettatori e il 10,2% di share.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Ancora ferma la MotoGP, la F1 tornerà di scena domenica 19 marzo con il GP Arabia Saudita, trasmesso in diretta da SkySport alle 18:00 e in differita serale su Tv8.

