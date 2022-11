Gli ascolti tv del GP Brasile 2022

CHE SHOW A SAN PAOLO È stato il penultimo appuntamento della stagione F1 2022, ma anche l’ultimo a poter godere dell’insolita programmazione tv serale propiziata dal fuso orario del continente americano. Il Gran Premio del Brasile di ieri, domenica 13 novembre, ha confermato le alte aspettative di spettacolo che avevamo pregustato con la Sprint Race andata in scena nella serata di sabato. E anche gli ascolti televisivi dei canali Sky Sport e di TV8, che ha mandato la gara in onda in leggera differita, ne hanno beneficiato.

I DATI Parlando nel dettaglio dei numeri, la diretta esclusiva per gli abbonati alla pay-tv – la gara era trasmessa come di consueto sia su Sky Sport F1 che su Sky Sport Uno – ha totalizzato 808.000 spettatori medi, per un complessivo 4.4% di share. Dati in crescita rispetto a due settimane fa, dove il soporifero GP Messico, in onda a orari simili, era stato seguito in media da 743.000 persone. In aumento anche il numero di appassionati che hanno atteso la differita integrale trasmessa in chiaro da TV8: il GP Brasile ha totalizzato infatti 1.347.000 spettatori medi, con il 7.4% di share.

VEDI ANCHE

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: il podio della gara con George Russell, Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari)

PROSSIMI APPUNTAMENTI La Formula 1 tornerà in pista già nel prossimo weekend, con il Gran Premio di Abu Dhabi che metterà la parola fine al Mondiale 2022. Contrariamente che in passato, l’ultima gara non sarà trasmessa live in chiaro ma sarà in onda in differita nel consueto orario preserale: solo gli abbonati Sky (e Now, il servizio in streaming lanciato dalla stessa pay-tv) potranno dunque godersi la diretta dell’ultima gara dell’anno a partire dalle 14.00 italiane, mentre gli spettatori di TV8 dovranno attendere le 18.00 per lo spegnimento dei semafori.

Pubblicato da Salvo Sardina, 14/11/2022