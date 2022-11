Formula 1 GP Brasile 2022, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP del Brasile di Formula 1 a Interlagos (San Paolo): gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP BRASILE IN TV Nel fine settimana andrà in scena il Gran Premio del Brasile sulla storica pista di Interlagos, nei sobborghi di San Paolo. Esattamente come lo scorso anno, anche stavolta il format del weekend sarà diverso da quello tradizionale, con lo svolgimento della F1 Sprint al sabato. Con la Red Bull e Max Verstappen già iridati, l'attenzione è rivolta alla lotta per il secondo posto sia nel mondiale costruttori, con la Mercedes che è in rimonta sulla Ferrari, sia in quello piloti, con Sergio Perez e Charles Leclerc a giocarsi il ruolo di vicecampioni. Nella patria di Ayrton Senna, però, fari puntati soprattutto su Lewis Hamilton, che su questa pista si esalta sempre ed è reduce dal trionfo dello scorso anno.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere l'evento in chiaro in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Brasile 2021, Interlagos: Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 11 novembre

Prove libere 1: 16.30 – 17.30 (Live MotorBox dalle ore 16.15)

Qualifiche: 20.00 – 21.00 (Live MotorBox dalle ore 19.45)

Sabato 12 novembre

Prove libere 3: 16.30 – 17.30 (Live MotorBox dalle ore 16.15)

F1 Sprint: 20.30 (Live MotorBox dalle ore 20.15)

Domenica 13 novembre

Gara: 19.00 (Live MotorBox dalle ore 18.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 22 ottobre

Qualifiche: 19.45 (differita con un giorno di ritardo)

F1 Sprint: 21.30 (differita)

Domenica 23 ottobre

Gara: 21.30 (differita)

TUTTO SUL GP DEL BRASILE 2022

F1 GP Brasile 2021, Interlagos: atmosfera del circuito

Nella versione attuale la pista di Interlagos debutta nel Mondiale di Formula 1 nel 1990, sebbene su una diversa e più lunga configurazione fu protagonista già tra il 1973 e il 1980 di sette appuntamenti iridati. Lungo 4.309 metri, il Carlos Pace è una delle piste più corte del mondiale, con tempi sul giro inferiori ai 70'' (solo in Austria ci si mette di meno) e domenica i piloti dovranno affrontare 71 giri per un totale di 305,909 km. Se il record in gara appartiene a Valtteri Bottas e supera di poco i 70'' di cui sopra, con il finlandese della Mercedes che nel 2018 portò a casa il fast lap in 1'10''540, in qualifica, invece, il primato assoluto appartiene a Lewis Hamilton, che per scattare dalla pole nello stesso anno dovette fermare i cronometri sull'1'07''281.

Un clima autunnale i piloti nella capitale per il weekend del Gran Premio del Messico. Le temperature saranno comunque calde, ma è attesa pioggia per tutti e tre i giorni di gara. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 11 novembre: temperature: max 27°, min 18°; temporali sparsi, precipitazioni 80%, umidità 75%, vento 23 km/h.

Sabato 12 novembre: temperature: max 26°, min 18°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 69%, vento 16 km/h.

Domenica 13 novembre: temperature: max 28°, min 20°; temporali sparsi, precipitazioni 70%, umidità 69%, vento 14 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni antecedenti la gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/11/2022