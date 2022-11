Alonso e Ocon, scintille prima dell'addio: "Un'altra gara e poi è finita, finalmente"

TENSIONE FINALE Sta finendo malissimo l'avventura di Fernando Alonso all'Alpine. Le tensioni tra le parti sono iniziate durante la pausa estiva, quando lo spagnolo a sorpresa ha annunciato il suo passaggio all'Aston Martin nella prossima stagione. Tra voci di complotto e una convivenza forzata con i vertici del team, è nuovamente montata la tensione con il compagno di squadra Esteban Ocon. I due sono arrivati più volte a duellare ruota contro ruota quest'anno e nella Sprint Race di Interlagos hanno combinato un vero pasticcio. Nel corso del primo giro, mentre erano in lotta per la sesta posizione, il francese e lo spagnolo si sono toccati prima in curva 4 e poi sul rettilineo dei box, danneggiando le rispettive monoposto. Al traguardo hanno concluso quindicesimo (Alonso) e diciottesimo (Ocon), un risultato che potrebbe pesare moltissimo nella lotta tra Alpine e McLaren per il quarto posto tra i Costruttori.

ATTESA DELLA LIBERAZIONE Alonso, che pure è sembrato in entrambe le occasioni il pilota con più responsabilità per i contatti, nel corso della gara si è lamentato via radio della condotta del compagno di squadra, evitando di chiamarlo per nome e definendolo ''nostro amico''. Davanti ai microfoni, il due volte iridato non è stato molto più pacato, ricordando gli episodi del recente del passato e anche quelli degli scorsi anni che hanno visto Ocon protagonista: ''Un'altra gara e poi è finita, finalmente. Ero molto vicino al muro a Gedda con lui, vicino al muro a Budapest e oggi alla curva 4 qui… A volte è molto competitivo all'interno di una squadra; gli è successo con Perez e con Verstappen qui dopo che si è sdoppiato quindi... è solo un'altra gara. Oggi mi sento dispiaciuto per i ragazzi del box, ma cercherò di fare una buona gara domani''.

TORNARE SQUADRA Al contrario, Ocon è apparso più diplomatico e ha cercato di riportare l'attenzione sulla necessità di raccogliere punti nel GP Brasile di domenica: ''Immagino che la cosa più difficile sia che ciò abbiamo perso in questa gara, finita nelle retrovie. Sfortunatamente, questo è costoso per la squadra nel momento sbagliato. È un peccato quello che è successo al primo giro. Stavo cercando di attaccare la McLaren, ho preso la mia traiettoria alla curva 4 e Fernando è uscito dal nulla dall'esterno. Quindi ci siamo toccati e da lì in poi la mia gara è finita. Dovremo lavorare insieme domani per risalire per la squadra e ottenere alcuni punti, speriamo di poterlo fare''.

CONVOCATI DAGLI STEWARD Gli episodi in pista hanno avuto anche uno strascico dopo la bandiera a scacchi. I due piloti dell'Alpine sono stati convocati dalla direzione gara per far luce su eventuali responsabilità.

