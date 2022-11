F1 GP Brasile 2022, Diretta LIVE Sprint Race

LIVE INTERLAGOS F1 Archiviata anche l'ultima domenica di pausa della stagione, il paddock della Formula 1 riparte per le due gare che concluderanno questo spettacolare Mondiale 2022. Ad aprire le danze è l'appuntamento con uno dei circuiti storici più apprezzati del calendario, quello di Interlagos, che ospita anche la terza e ultima Sprint Race dell'anno. Qui, nel 2021, Lewis Hamilton recuperò dal fondo della griglia fino al primo posto, rendendosi protagonista di una delle imprese più emozionanti della sua lunga e vittoriosa carriera in F1. Quest'anno, l'inglese è invece ancora a caccia del primo successo ed è chiaro che affidarsi ai ricordi non offre alcuna garanzia di centrare l'obiettivo: d'altra parte, la Red Bull si è confermata fortissima, trionfando nelle ultime 9 gare (8 affermazioni per Max Verstappen, una per Sergio Perez), senza dimenticare che la Ferrari, a digiuno dal GP Austria, vuole chiudere il campionato con un acuto e difendere il secondo posto in classifica Costruttori. Insomma, non mancano certo i motivi per seguire e commentare live minuto per minuto, con noi di MotorBox, tutte le sessioni del weekend del GP Brasile 2022.

Sprint Race GP del Brasile 2022 live dalle 20.15 di sabato 12 novembre. Seguila con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.