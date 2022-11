F1 GP Brasile 2022, PL2: splende il sole a Interlagos, Ocon il più veloce

In una seconda sessione di prove libere del GP Brasile in cui tutti i piloti si sono concentrati sui long run per testare il comportamento delle rispettive macchine a pieno carico di benzina, oltre che il degrado delle gomme, è Esteban Ocon a prendersi il giro più veloce. Il pilota dell'Alpine precede di due decimi scarsi Sergio Perez, con George Russell in terza posizione. Pià attardato Max Verstappen, che chiude al quinto posto con mezzo secondo di gap dalla vetta, davanti a Lewis Hamilton. Lavoro differenziato, invece, in casa Ferrari, con Leclerc e Sainz che hanno caricato benzina (per provare l'assetto in ottica GP di domenica) nella fase finale e sono comprensibilmente scivolati a centro gruppo: Carlos ha chiuso in 11esima piazza, con Charles 13esimo.

RISULTATI E APPUNTAMENTI La Formula 1 torna in pista nella serata di oggi, sabato 12 novembre, per la Sprint Race, la garetta di 100km (24 giri a Interlagos) che deciderà la griglia di partenza del GP vero e proprio. Ve la racconteremo live minuto per minuto con la nostra consueta cronaca testuale, in diretta a partire dalle 20.15 (partenza alle 20.30). Nell'attesa, qui potete consultare tutti i risultati di prove libere e qualifiche e la griglia di partenza della gara Sprint del GP Brasile 2022.

Prove libere 2 GP del Brasile 2022 terminate. Rivivile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

17.32 - La classifica finale delle PL2:

17.30 - Bandiera a scacchi. Finiscono qui le prove libere 2 del GP Brasile 2022.

17.28 - Ultimi due minuti di questa seconda, e non proprio emozionante, sessione di prove libere 2. Ricciardo intanto si lamenta per la gomma: ''L'anteriore destra è andata''.

17.24 - Tra i big, restano in pista soltanto Perez e Sainz, mentre tutti gli altri sono rientrati ai box. Già finito il programma per quest'oretta di test in vista delle due gare di Interlagos?

17.19 - E le Ferrari? Carlos Sainz è 11esimo e sta girando adesso con gomme Soft, mentre Leclerc è scivolato al tredicesimo posto ed è in pista con le Medium. In questo momento i due piloti della rossa sembrano lavorare sul passo per la gara di domenica.

17.14 - Buone notizie, intanto, per Logan Sargeant: il pilota americano ha completato i 24 giri che gli servivano per arrivare a quota 100 km e raccogliere qualche punto per la Superlicenza Fia. Per portare a casa il patentino, però, dovrà necessariamente fare bene nel corso del weekend conclusivo della stagione F2 ad Abu Dhabi.

17.10 - E infatti Max si porta in quarta piazza: il due volte iridato è a mezzo secondo da Esteban Ocon a parità di gomme Soft.

17.07 - Verstappen è tornato in pista con gomme Soft e ci aspettiamo che possa presto scalare la classifica: l'olandese è 17esimo dopo il suo primo run con le Hard.

17.03 - La classifica dopo 30 minuti di FP2:

16.58 - Esteban Ocon va al comando: 1:14.604 per il francese dell'Alpine, che rifila 3 decimi a Russell a parità di gomme Soft.

16.55 - Tornano ai box le due Red Bull, le due Mercedes e Carlos Sainz, mentre Leclerc continua a girare: il monegasco è già a quota 18 giri di fila con questo treno di gomme Soft. Che sia un test sulla gomma da utilizzare nella Sprint Race di stasera?

16.51 - Al box Ferrari, intanto, due vecchie glorie brasiliane che quel garage lo conoscono piuttosto bene: ciao Rubens, ciao Felipe!

16.49 - Pierre Gasly si va a prendere la terza posizione con 7 decimi di ritardo rispetto al leader di Russell, a parità di gomme Soft.

16.46 - L'impressione è che Verstappen stia invece lavorando più in ottica gara che non sulla Sprint Race: l'olandese è 11esimo, a 1.7 secondi di gap da Russell.

16.43 - Alle spalle di Russell troviamo Perez, su gomme Hard, e Hamilton, sempre sulle Pirelli più dure. Magnussen si inserisce invece in quarta posizione, con le Medium, davanti a Leclerc e Sainz.

16.40 - George Russell va davanti a tutti: 1:14.916 per l'inglese della Mercedes. Intanto c'è un lungo di Nicholas Latifi, che va a raccogliere un po' d'erba all'esterno della curva che immette sul rettilineo finale.

16.37 - Leclerc si mette al comando della sessione in 1:15.868. Terzo tempo per Sergio Perez, che ha le Hard. Scende adesso in pista il poleman Kevin Magnussen, che inizia il suo lavoro giornaliero con le Medium usate.

16.35 - Inizia il sabato di lavoro di Max Verstappen, in macchina con gomme Hard al pari del compagno Perez. Differenziano le strategie i due piloti Ferrari: Sainz ha le Medium, Leclerc ha le Soft (entrambi treni usati ieri). Miglior tempo proprio per Carlos, che va al comando in 1:16.014.

16.34 - Già in pista le due Ferrari e Perez, mentre per il momento restano ai box Verstappen, Hamilton e Russell.

16.32 - Guanyu Zhou si prende la leadership in 1:17.059, con mezzo secondo di vantaggio su Mick Schumacher a parità di gomme Medium.

16.30 - Semaforo verde e si parte: via alle prove libere 2 del GP Brasile 2022, con Sebastian Vettel e Lance Stroll che per primi scendono in pista. Entrambi hanno gomme Medium.

16.27 - Interessante novità in pista per quest'ora di free practice: al volante della Williams di Alex Albon ci sarà Logan Sargeant, ancora a caccia dei punti per la Superlicenza Fia.

16.25 - Cinque minuti al via, momento perfetto per dare uno sguardo al meteo: 24 gradi l'aria, 47 l'asfalto e solo il 20% di rischio pioggia. Il cielo è comunque coperto, ma dovremmo vedere una sessione piuttosto regolare e non stravolta dalla pioggerella come accaduto ieri durante le qualifiche.

16.20 - Come sempre accade nei weekend con la Sprint Race, la sessione di libere del sabato rischia di risultare poco spettacolare. Ma è anche vero che potremo raccogliere molti dati sul passo gara dei piloti, che solitamente utilizzano tutte e tre le mescole per capire al meglio le strategie. Poi, alle 20.30 di stasera, ci sarà la partenza della gara sprint, che vedrà clamorosamente una Haas scattare dalla prima casella in griglia...

16.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per raccontarvi le prove libere 2 del GP Brasile 2022: pronti per seguirle con noi? 15 minuti d'attesa, poi ancora un'ora di attività in pista per testare il degrado degli pneumatici in vista della gara Sprint di stasera e del GP di domani.