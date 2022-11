F1, Binotto dopo la Sprint: "Red Bull? Anche loro faticano a farsi capire dai piloti"

La Sprint Race del GP Brasile ha restituito alla Ferrari un po’ di fiducia dopo la sconfortante prova di Città del Messico. A Interlagos, la F1-75 non ha sfigurato, specialmente con un Carlos Sainz – che però partirà settimo per effetto della penalità per sostituzione del motore termico – arrivato al traguardo in seconda posizione, in grado di sorpassare la Red Bull di Max Verstappen in pista e di tenere il passo della sorprendente Mercedes. Una prova che ha soddisfatto Mattia Binotto, il team principal del Cavallino che, per il terzo weekend di fila, segue le gesta dei suoi dal remote garage di Maranello.

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

BUONA FORMA L’ingegnere reggiano, ai microfoni di Sky, ha sottolineato la buona prestazione del Cavallino in risposta al weekend no dell’Hermanos Rodriguez: “Non abbiamo avuto in Brasile i problemi della scorsa gara, almeno fino a ora. Non ci sono state grandi difficoltà, in Messico avevamo avuto anche problemi alla power unit che sappiamo di non avere in questo fine settimana, il che dà una buona mano. La Sprint è stato antipasto della gara, il degrado sarà elemento importante e ci saranno lotte ravvicinate in cui la strategia sarà un elemento decisivo. Vedremo, la Mercedes è sembrata molto forte, sia sul passo che sul consumo gomme, ma noi ci prepareremo al meglio”.

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: il podio della Sprint con George Russell, Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari)

ORDINI DI SCUDERIA Non è mancata, poi, una frecciatina alla Red Bull, che non ha accolto la richiesta di Perez di scambiare le posizioni con Verstappen per raccogliere qualche punto in più nella lotta per il secondo posto con Leclerc: “Sono molto sorpreso che non abbiano scambiato le posizioni, era una cosa molto semplice e banale. Strano, ma si vede che anche loro, a volte, hanno difficoltà a farsi intendere dai propri piloti. Battaglia per il secondo posto? È importante, soprattutto per il Costruttori ma anche per la classifica Piloti, vista la stagione che ha fatto Charles. Finire secondi sarebbe un bel traguardo, ci teniamo e faremo quanto possibile per metterlo nelle migliori condizioni per cercare di ottenerla”.

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) è l'unico con gomme intermedie al via della Q3

SCELTA GOMME Ma il grande tema del weekend non potrebbe che essere la scelta gomme, con Verstappen in difficoltà sulle Medium e le polemiche per le Intermediate montate a Leclerc in Q3: “Credo che Max abbia messo le gialle per avere un set di rosse nuove in gara. Ha risparmiato pensando che quelle siano le gomme migliori per la domenica, e nelle libere 2 avevamo visto anche noi che le Soft si comportavano meglio. Dunque, in gara potrebbe essere un elemento che farà la differenza. Le qualifiche? si è detto molto, ho ascoltato tanto, tutti pronti a criticare… Sicuramente è stata una scelta che non si è rivelata corretta, non ci si può nascondere. Però, sono più concentrato su cosa ci ha portato a fare quella scelta, perché vedere che eravamo gli unici con le intermedie ci deve far riflettere. Poi è stata comunque una lotteria e il fatto che Magnussen fosse in pole, con Hamilton ottavo e Perez nono, è una conferma. In ogni caso, c’è da riflettere sul processo che ci ha portato a scegliere le intermedie in quel frangente, più che sulla scelta in sé, che poteva anche rivelarsi giusta”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/11/2022