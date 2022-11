Vettel sgrida Stroll: "Avremmo potuto fare di meglio"

CLAMOROSO DEJA VU Il pericolosissimo incidente innescato ad Austin con la manovra di chiusura ai danni di Fernando Alonso non sembra essere servito da lezione a Lance Stroll. Nel corso della Sprint race del GP Brasile, il canadese ha ripetuto qualcosa di molto simile, questa volta addirittura ai danni del compagno di squadra Sebastian Vettel. Per evitare il contatto sul rettilineo che porta a curva 4 del circuito di Interlagos, il tedesco è stato costretto a mettere quasi tutta la sua auto sull'erba. Nel giro successivo il cinque volte iridato è poi riuscito a superare Stroll, puntandogli il dito mentre lo affiancava, e anche la direzione gara ha dato ragione alla sua arrabbiatura, penalizzando il suo compagno di squadra con 10 secondi aggiuntivi sul tempo finale.

LA SAGGEZZA DI SEB Pur senza arrivare ai livelli di tensione che si stanno vivendo nel box Alpine tra Esteban Ocon e Fernando Alonso, anche in casa Aston Martin l'episodio ha lasciato degli strascichi. Vettel nel dopogara ha raccontato così quanto accaduto, rimproverando Stroll: ''Non credo che ci siamo toccati, ma era vicino. Voglio dire, sono ovviamente frazioni di secondo, ma sono andato all'interno, il margine si è ridotto ed era davvero stretto. Sono uscito di pista ed è stato difficile recuperare la macchina. Fortunatamente sono tornato in pista. È una linea sottile, stai lottando per la posizione. Ovviamente è importante difendersi, ma si cerca sempre di soppesare le cose: stai perdendo più di quanto guadagni? In più stiamo cercando di lavorare insieme. Quindi penso che oggi, alla fine, avremmo potuto fare di meglio, entrambi, per cercare di ottenere un piazzamento migliore per la squadra, senza perdere molto tempo''.

STROLL IGNARO Per Stroll dunque è arrivata un'altra penalità e ulteriori tre punti persi sulla Superlicenza che portano il totale nei 12 mesi a 8. Ricordiamo che a quota 12 punti di penalità scatta la sospensione per una gara, situazione che vede già a rischio Pierre Gasly arrivato a quota 10. Nelle prime dichiarazioni, il canadese è apparso sorpreso dagli effetti della sua manovra di difesa: ''Devo rivederlo. Non ho visto il video, ma probabilmente non ho lasciato abbastanza spazio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/11/2022