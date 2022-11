GP Brasile, perché la Ferrari non ha scambiato le posizioni di Leclerc e Sainz?

Mattia Binotto ha spiegato il motivo per cui non c'è stato un ordine di scuderia per consentire a Charles di scavalcare Carlos e avvantaggiarsi nella lotta con Perez per il secondo posto della classifica Piloti

Nelle fasi conclusive del Gran Premio del Brasile, non è passata inosservata la richiesta via radio di Charles Leclerc di avere “in dono” il terzo posto meritatamente occupato dal compagno Carlos Sainz. Una domanda ripetuta in più di un’occasione e motivata dalla necessità di avvantaggiarsi su Sergio Perez (settimo al traguardo e anche lui protagonista di uno scambio piuttosto teso con il vicino di box, Verstappen) nella lotta per la seconda posizione della classifica Piloti, ma che non è stata accolta dal muretto della Ferrari. Nel dopogara, il team principal Mattia Binotto ha spiegato il motivo per cui le ragioni del monegasco non sono state tenute in considerazione.

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: Charles Leclerc e Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) in pista

“TROPPO RISCHIOSO” Sainz aveva oltre quattro secondi di vantaggio su Leclerc, a sua volta seguito a poco più di un secondo di gap da Fernando Alonso e Max Verstappen. Una situazione considerata “troppo rischiosa” dagli strateghi di Maranello, che avrebbero messo Carlos a serio rischio di perdere pure la quarta posizione, anche alla luce dell’investigazione in corso ai danni dello spagnolo – poi risoltasi in un nulla di fatto, con il madrileno che ha così salvato il podio – per un presunto comportamento illecito in regime di Safety Car.

F1 2022: Mattia Binotto (Scuderia Ferrari)

PARLA BINOTTO “Per prima cosa – ha spiegato il team principal Ferrari – invertire le posizioni delle nostre due macchine nel corso dell’ultimo giro, sarebbe stato molto complicato perché Charles aveva Alonso e Verstappen subito alle sue spalle. Sapevamo inoltre dell’investigazione a carico di Carlos per quanto accaduto in regime di Safety Car. Poi non c’è stata nessuna sanzione da parte della Direzione gara, ma in attesa di una conclusione della vicenda, sarebbe stato troppo rischioso. Con cinque secondi di penalità, per esempio, Carlos avrebbe perso più di una posizione, e questo non sarebbe stato buono per la classifica Costruttori (dove la Ferrari è in lotta con la Mercedes per il secondo posto, ndr). Per questo motivo abbiamo scelto di mantenere le posizioni e i distacchi”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/11/2022