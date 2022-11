GP Brasile 2022: i risultati delle prove libere

A CASA DI AYRTON Con il mondiale ormai deciso, la Formula 1 approda in Brasile per la terza e ultima gara dell'anno con il formato F1 sprint. Il favorito per entrambe le gare è Max Verstappen, ma occhio a Lewis Hamilton, su una pista che ama a dismisura anche per ragioni di cuore (è il tracciato di casa del suo idolo Ayrton Senna, dove ha vinto il primo titolo mondiale), e anche a Sergio Perez e Charles Leclerc, che si giocano la seconda piazza iridata.

Le qualifiche del Gran Premio del Brasile sono in programma alle ore 20.30 italiane.

Risultati dopo le ore 21.30

Le prove libere 1 del Gran Premio del Brasile sono in programma alle ore 16.30 italiane.

Risultati dopo le ore 18.00

